通信カラオケ・JOYSOUNDでは、DOMOTOの1st Digtal Single「愛のかたまり」のリリースを記念して、オリジナルグッズが当たる「DOMOTO ×JOYSOUND コラボキャンペーン」を、1月31日まで開催している。

参加するには、最新機種「JOYSOUND X1」をはじめとした対象機種を導入のカラオケ店舗で、スマートフォンをカラオケのリモコンとして利用できるアプリ「キョクナビJOYSOUND」(無料)を使って、新曲「愛のかたまり」を選曲。その場でスマートフォンに表示されるスピードくじで、DOMOTO×JOYSOUND オリジナルアクリルキーホルダーを抽選で123人にプレゼントする。

なお、スピードくじには毎日、1曲につき1回チャレンジでき、キャンペーン期間中は何度でも、応募ができる。また、KinKi Kids の同名楽曲は対象外となる。

対応機種は、JOYSOUND X1 /JOYSOUND MAX GO / JOYSOUND MAX2 / JOYSOUND MAX。