乃木坂46賀喜遥香「ひまわり畑に行く夢は叶ったんですけど…」今行ってみたい“お花畑”とは？

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃～）。5月14日（木）の放送では、コーナー「遥香をどこかに連れてって」をお届けしました。賀喜：普段インドアであまり外に出かけない私の代わりに、生徒（リスナー）のみんなに私のアクリルスタンド（アクスタ）や写真などを持って、私の分身“ちびはるか”と旅に行ってもらい、旅先で一緒に写真を撮ってきてもらう授業になります。今回も皆さんが私をいろんなところへ連れて行ってくれたみたいです♪ どこに行けるんでしょうか？ 楽しみです！ 早速チェックしていきましょう！＜リスナーからのメッセージ＞「先日、地元の大阪まいしまシーサイドパークで開催されていた『ネモフィラ祭り』（※現在は終了）に行ってきました！ 私が行ったときは八分咲きでしたが、約100万株のネモフィラが広がる景色は、まるで“青い絨毯”のようで本当に癒やされました。公式キャラクターのコテコテの関西弁を話すネモにゃんと、遥香先生を一緒に撮ったので、ぜひ見ていただけたらうれしいです！」（大阪府）賀喜：本当だ、すごい！ 私、お母さんに（メッセージを）送ったんです。「『ネモフィラ祭り』がやってるよ！」って。私のおばあちゃんたちが大阪に住んでいるから、“行けるじゃん！”って思って「今やってんねんて」って送ったら、「きれいやな～」って返ってきたけど、行ってくれなかった（笑）。私自身も「大阪は遠いから行けないな」って思っていたら、この生徒さんが行ってくれた（笑）！ うれしい～、ありがとう！ ネモにゃんも、コテコテの関西弁を話すんだね。そんなふうに見えないけど、めっちゃかわいい～！私、ネモフィラ畑に行くのが夢なんですよね。お花畑が好きで、めっちゃ前ですけど、ファースト写真集を出させていただいたときに、「お花畑で撮りたいです！」ってお伝えしたくらい、お花畑に行ってみたいっていうのがあって、“ひまわり畑に行く”っていう夢は叶ったんですけどね。ネモフィラのような一面“青の景色”って、海以外でなかなか見られないじゃないですか。だから、行きたいなと思っていたら連れて行ってくれた♪ しかも、お出かけしてるっぽい私のアクスタを持って行ってくれた。ありがとう！ 私の行きたい欲が解消されたというか、消化されました（笑）。＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：アンジー校長（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）、たんぼ教頭（溝上たんぼ）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info