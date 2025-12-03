アイドルグループ・嵐の相葉雅紀とフジテレビの井上清華アナウンサーが司会を務める同局系音楽特番『2025FNS歌謡祭・第1夜』が、きょう3日(18:30～)に生放送。時間帯別の出演アーティスト・披露楽曲のタイムテーブルを紹介する。
※出演者は時間帯別に五十音順。構成の変更・出演時間が前後する可能性もあり。
VTRナレーション：早見沙織
18:30～
●ガチャピン・ムック × THE RAMPAGE「銀河鉄道999」／ゴダイゴ（1979年）
●TWS「はじめまして」
●TREASURE「PARADISE -JP Ver.-」
●はぴだんぶい「はぴだんぶい！！！」
●パペットスンスン「とてと」
●ミャクミャク × 宮野真守 × Hey! Say! JUMP（有岡大貴・知念侑李）× Kis-My-Ft2（玉森裕太・二階堂高嗣）× THE RAMPAGE（吉野北人・RIKU）× TREASURE（JIHOON・ASAHI）「YOUNG MAN (Y.M.C.A.)」／西城秀樹
19:00頃～
●ASKA「晴天を誉めるなら夕暮れを待て」
●Ado「十戒（1984）」／中森明菜（1984年）
●工藤静香 × スキマスイッチ「化粧」／中島みゆき（1978年）
●近藤真彦 × 大野雄大（Da-iCE）「ハイティーン・ブギ」
●近藤真彦 × 宮野真守「ギンギラギンにさりげなく」
●シナモロール＆リトルツインスターズ × 乃木坂46（菅原咲月・小川彩・井上和・筒井あやめ）「君は天然色」／大滝詠一（1981年）
●Da-iCE「ノンフィクションズ」
●平手友梨奈「失敗しないメンヘラの育て方」
●FRUITS ZIPPER「青い珊瑚礁」／松田聖子（1980年）
●『ミス・サイゴン』2026カンパニー「神よ何故？」「世界が終わる夜のように」「命をあげよう」「アメリカン・ドリーム」
●水谷千重子 × 野口衣織（=LOVE）「ラヴ・イズ・オーヴァー」／欧陽菲菲（1979年）
●Mrs. GREEN APPLE「GOOD DAY」
【昭和100年 名曲セレクション(1)】
・沢田研二「勝手にしやがれ」
・シブがき隊「100%…SO かもね！」
・フィンガー5「学園天国」
・松田聖子「ガラスの林檎」
・美空ひばり「雑草の歌」
20:00頃～
●ASKA × 花村想太（Da-iCE）「はじまりはいつも雨」
●Kis-My-Ft2「ルビーの指環」／寺尾聰（1981年）
●工藤静香 × 生田絵梨花「MUGO・ん…色っぽい」
●坂井仁香（超ときめき宣伝部）× 板倉可奈（CUTIE STREET）「渚のシンドバッド」／ピンク・レディー（1977年）
●スキマスイッチ「奏（かなで）」
●Snow Man「カリスマックス」
●DOMOTO「愛のかたまり」
●徳永英明「帰れない二人」／ 井上陽水（1973年）
●中西アルノ（乃木坂46）× 小泉遥香（超ときめき宣伝部）× 月足天音（FRUITS ZIPPER）「年下の男の子」／キャンディーズ（1975年
●Perfume「ナチュラルに恋して」「巡ループ」
●平手友梨奈「プレイバック Part2」／山口百恵（1978年）
●Hey! Say! JUMP「デカメロン伝説」／少年隊（1986年）
●RIP SLYME「FUNKASTIC」
●RIP SLYME × Number_i「楽園ベイベー」
21:00頃～
●AiScReam「愛スクリ～ム!」
●生田絵梨花「ピリオド」
●=LOVE × 中島健人「絶対アイドル辞めないで」
●超ときめき宣伝部 × ミャクミャク「超最強」
●徳永英明 × JAEJOONG（ジェジュン）「レイニー ブルー」
●中島健人「IDOLIC」
●乃木坂46「ビリヤニ」
●HANA「ROSE」
●浜崎あゆみ「Moments」
●Mrs. GREEN APPLE「天国」
●Little Glee Monster「For Decades」
【昭和100年 名曲セレクション(2)】
・石川ひとみ「まちぶせ」
・河合奈保子「けんかをやめて」
・中森明菜「少女A」
・八代亜紀「舟唄」
【昭和100年 名曲セレクション(3)】
・安全地帯「悲しみにさよなら」
・小坂明子「あなた」
・小林旭「熱き⼼に」
・本田美奈子．「1986年のマリリン」
22:00頃～
●AI「I Wanna Know」
●Ado「ルル」
●TEEZ「Ash」
●Aぇ! group「Chameleon」
●Kis-My-Ft2「＆Joy」
●CUTIE STREET「キューにストップできません！」
●THE RAMPAGE「Drown Out The Noise」
●THE ALFEE × 中川晃教「COMPLEX BLUE －愛だけ哀しすぎて－」
●Snow Man「悪戯な天使」
●Number_i「ATAMI」
●浜崎あゆみ「mimosa」
●FRUITS ZIPPER「はちゃめちゃわちゃライフ！」
●Hey! Say! JUMP「encore」
●LiSA「残酷な夜に輝け」