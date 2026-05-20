日向坂46山下葉留花 23歳は“マダム"を目指す!?「みんなを愛でていきたい！」意外な得意料理も明かす

日向坂46の髙橋未来虹、藤嶌果歩、山下葉留花、松尾桜が週替わりでパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！」（毎週金曜 11:30～11:55）。この番組は、ランチ前に「ほっ」とするような“癒やし”の時間をお届けすることを目指していますが、たまに（？）脱線してしまう番組です。5月15日（金）の放送は、山下葉留花＆松尾桜でお届け！ 本記事では、5月20日に23歳の誕生日を迎える山下葉留花が、23歳の抱負を語った模様を紹介します。
◆山下葉留花 23歳は“マダム"を目指す!?
松尾：5月20日は、山下葉留花大先輩の23歳のお誕生日です！
山下：うれしい〜！ 今日はワクワクしてきました～。
松尾：改めて山下葉留花大先輩、23歳おめでとうございます！
山下：ありがとうございます！ トゥースリー！
松尾：トゥースリー（笑）！
山下：23歳ってね、“お姉さん系”とかいろいろいると思うんですけども、私は“マダム”でいきたいと思います。
松尾：おおー！ マダムに!?
山下：うん。「みんなを愛でていきたい！」っていう感じ。
松尾：あ～、マダムですね～。
山下：はい！
山下＆松尾：フフフ（笑）。
山下：頑張ってついてきて（笑）。
松尾：どんな23歳にしたいですか？
山下：そうだね……これは考えないほうがいいと思う！
松尾：お、フィーリングですね？
山下：そう。やっぱり、考えちゃうと“そこに行かなきゃ”っていう一本道しかなくなるから……いや、何も思いつかなかっただけで分からない！
松尾：フフフ（笑）。
山下：でも、道はいっぱい広げたいということで（目標は）決めません！
松尾：いいですね。
山下：でも、もっと料理をしたいね。
松尾：お！ 自炊ですか？
山下：そう。
松尾：今もたくさんされているのですか？
山下：今もやってるよ!
松尾：得意料理はありますか？
山下：そうだね……ビビンバ！
松尾：えー！ すごい！ 私ビビンバ大好きです。
山下：良かったら（家に）来て。
松尾：やったー！（ビビンバを作るなんて）すごいおしゃれですね。
山下：そう！ 23歳はおしゃれを目指していきたいと思います！ 決まっちゃった、逆に（笑）。
＜番組概要＞
番組名：ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！
パーソナリティ：日向坂46（髙橋未来虹、藤嶌果歩、山下葉留花、松尾桜）
放送日時：毎週金曜 11:30～11:55
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/hitoiki/
番組公式X：@hot_hitoiki46