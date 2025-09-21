堂本光一が考える“ミュージカル界の課題”「よく共演者の方と…」

DOMOTOの堂本光一が、17日に都内で行われたテレビ朝日の新番組『光一＆シゲのSHOWマン!!』(毎週月曜23:15～23:45)の囲み取材会に、NEWSの加藤シゲアキとともに登壇した。

ミュージカルは「足を運ばなければいけないコンテンツ」

同番組は、堂本と加藤がMCを務める総合エンタメ案内番組。“世界の知られざるエンタメSHOW”を徹底調査し、舞台をはじめ多種多様な芸術・エンタメに精通している2人が、SHOWにこだわる多彩なゲストとともに、舞台の楽しさを世に広く伝えていく。

「初回収録を終えて感じたこと」について聞かれると、堂本は「この取材会もそうなんですが、(収録も)すっごい人が多いんですよ(笑)。そういった意味では力を入れてくださっているのかなと思いました」と冗談交じりに答える。

「エンタメをより楽しんでいただこうと、すごく力が入っていると思うんですが、収録をしてみて、ちょっと(力を)抜ける部分もあった。そこも良さにしていきたい」と意気込んだ。

また、エンタメの楽しさを伝えるという点においても、堂本は「やっぱり入りづらいものもあると思うんです。それこそミュージカルにしても、狭いというか、足を運ばなければいけないコンテンツだったりする」と話す。

さらに、「よく共演者の方と『もっとたくさんの方にご覧いただきたい』『でも、それにしてはチケット代が高いよね(笑)』と、そんな話もするんです。なので(この番組が)幅広く、『こんな世界もあるんだ』と知っていただくきっかけになれば」と自身が長く関わってきたミュージカル界についても言及しつつ、番組をアピールしていた。

