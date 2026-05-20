京都・平安神宮会館で、ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」のリアルイベント『桜ノ宴 〜百花繚乱、京都編〜』が開催された。激戦を制したのは、くつこMarimba。戦いの様子をレポートする。

京都駅周辺での看板掲載権など豪華プライズをかけた熱戦

会場は平安神宮のすぐ隣にある平安神宮会館。日本らしい風景を楽しめる庭園の横で、京都駅周辺での看板掲載権など豪華プライズをかけた熱戦が繰り広げられた。

京都らしく、和装に身を包んで戦いの場に現れたライバーたち。伝統的な和装で訪れるライバーもいれば、レースやパールなどを取り入れ、和装をファッションとして楽しむライバーも多く見られた。

普段は見ることができないビジュアルに、リスナーの熱量も上がったことだろう。

『桜ノ宴 〜百花繚乱、京都編〜』開始!

戦い開始のカウントダウンを行い、「壱ノ宴」が始まった。会場も賑やかに盛り上がる。開始直後から順位が大きく動き、2桁台から一気に5位以内へ食い込むライバーも。序盤から目が離せない展開となった。

そしてリアルイベントの楽しみといえば豪華な食事だ。今回ライバーに提供されるのは、京都の食材を堪能できる料理の数々。会場中にふんわりと広がる出汁の香りが食欲を刺激する。

美食を堪能するかたわらで、リアルイベントの戦いが始まる。まず行われるのは、体全体を使ったじゃんけんである「とらとら」。参加できるのはチーム戦で上位にランクインしたライバーのみだ。

体全体を使った動作のため、遠くからでも勝敗がわかりやすく会場も大盛り上がり。屏風から出てくる姿に笑いが止まらない場面も。本格的なお座敷遊びを体験できることも、豪華プライズの一部だろう。

『京都コンテスト』の結果とコメントを紹介

リアルでの戦いが行われている裏側で、オンラインではリスナーの無料投票で順位が決まる『京都コンテスト』が開催されていた。このコンテストで上位3位に入賞できると、今日のファッションをリスナーにお披露目できる。投票を促す声が会場中で響き、熱気がさらに高まる。

その『京都コンテスト』の結果とコメントをそれぞれ紹介していく。

淡い色合いの和装と、髪色やメイクを上品に組み合わせた3位のえりぃ。本人は入賞が想定外だったようで、「3位を取れると思わなかった」とコメント。

うさぎのお面とともに登場したのは、2位のはぁ chan。「うさぎさんチームだから」とお面を持ってきたとのこと。この日は自身の誕生日でもあり、大きな喜びを見せた。

そして1位に輝いたのは、ちーもんnurse。今回の無料投票で7連覇を果たした。こちらは「たぬきさんチーム」だからと、たぬきのお面を持って登場。「たぬきを狩ってからきました」というユーモアを交えたコメントに、会場にも笑いが広がる。無料投票イベントの連覇記録がどこまで伸びるのか、今後のちーもんnurseにも注目だ。

『京都コンテスト』の結果に浸っていると、すぐに次のお座敷遊び「金比羅船々(こんぴらふねふね)」が始まった。

「金比羅船々」と「投扇興」を満喫

各チームの上位5名が参加できる「金比羅船々」。三味線の音楽に合わせて台の上の丸いモノ(袴)を交互に取り合う。台の上に袴があるときはパー、ないときはグーを出すという単純な反射神経ゲームであるものの、苦戦を強いられるライバーたち。

このために友人に協力してもらう“金比羅船々ガチ勢”がいれば、3秒で負け、会場にいるVIPリスナーから「オイ!」とツッコミを入れられるライバーも。一発勝負だからこその悔しさが滲み、心からの「もう一回やりたい!」が聞こえた。

続いて、「投扇興(とうせんきょう)」も行われる。

台(枕)に置かれた的(蝶)に向かって扇子を投げ、落ちた扇子と的の形状によって決まる点数を競う対戦ゲーム。一見シンプルな遊びに見えるものの、これがなかなか難しいようだ。

扇子と的の形によりポイントがマイナスになることもあり、点数が思うように伸びない。

点数が取れず、運営からの温情を期待する姿も見られた。

芸妓さんから投げ方を指導してもらったものの、的に当たらず照れたような笑顔を見せる場面も。

全員が扇子を投げ終えたが勝敗がつかず、最終決戦はじゃんけんになった。ここでの勝者はうさぎさんチームの星野アリス。勝敗はチーム対抗戦にどのような影響を与えるのだろうか。

上位7名による 「終ノ宴」が開始

『桜ノ宴 〜百花繚乱、京都編〜』もついに終盤戦。ここまで勝ち抜いてきた7名による「終ノ宴」が始まり、今日まで約1カ月もの間続いてきた戦いの終わりが見えてきた。

戦いの時間が終わり、会場の雰囲気が和らぐ。今日まで一緒に戦ってくれたリスナーと交流をしたり、京都グルメを改めて堪能したりと、思い思いの時間を過ごす。

配信を止めずにリスナーへ話しかけ続けながらも、ライバーたちは緊張の面持ちで集計画面を見つめる。

「終ノ宴」上位3名とコメントを紹介

集計が終わり、結果が発表された。チーム戦ではうさぎさんチームが勝利。個人戦では1位がくつこMarimba、2位にAOI RR、3位は星野アリスという結果になった。表彰式を待つ間、くつこMarimbaと星野アリスはリラックスした表情を見せていた。

そして、くつこMarimbaと談笑する女性がAOI RRかと思ったが、この日はオンラインでの参加だと聞いているのでAOI RRではない。この人は……?

3位に輝いたのは、関西在住の星野アリス。参加者のほとんどが自撮りスタンドやライトといった配信環境をセットしている中、手持ちでの配信を続ける姿が印象的だった。

「1カ月の戦い、皆さんお疲れ様でした。3位が獲れるとは思っていなかったので、率直にうれしいです。私は関西に住んでいて、他の地方にはもっとすごいライバーさんもたくさんいます。東京以外でのリアルイベントがもっとあればいいなと思います! 皆さん本当にありがとうございました」(星野アリス)

惜しくも2位だったのは、AOI RR。オンライン参戦のため、本人は会場で表彰を受けることができない。すると、先ほどの女性が2位の扇子を受け取っている。これは一体……?

なんと、この女性はAOI RRの熱心なファン。今日はVIPリスナーとして参加していたが、本人と公式がOKを出したことで代理で扇子を受け取ることが実現した。AOI RRの代わりに扇子を受け取って思いを語り、会場はこの日一番といっても過言ではないくらいの盛り上がり。他のVIPリスナーから「新しい形最高!」との声援もあった。もしかしたら今後も壇上に上がる熱心なファンが出てくるのかも。

そして、『桜ノ宴 〜百花繚乱、京都編〜』で堂々の一位に輝いたのは、くつこMarimba。3月に福岡で行われたリアルイベントでも勝利を収めており、圧倒的な存在感を示した。

「京都の大学を出ているから、がんばりたい気持ちが強くありました。今回、ライバーのオリジナルギフトが作れて、『くつこ価格(925円)』で発売していたんです。価格が手頃なこともあり、他の方の配信でもご愛用してもらえてうれしかったです。ギフトを作れることを『こんなことをやってみたい』という憧れに少しでもなれていたら、と思います。一緒に17LIVEを盛り上げていきましょう!」(くつこMarimba)

京都を舞台とした17LIVEリアルイベント 『桜ノ宴 〜百花繚乱、京都編〜』は、これで無事に閉幕した。