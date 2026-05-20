Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架 ライブ直前に“やらかし”!? スタッフ全力疾走に「もう本当にすみませんでした…」

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key））の藤澤がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。

5月11日（月）の放送では、最近のミセスの活動に関して寄せられた生徒（リスナー）からの感想をチェックしていきました。

＜リスナーからのメッセージ＞

「ゼンジン未到とイ/ミュータブル〜間奏編〜」初日に参戦して、いみゅってきました！ 人生初ライブ、人生初ミセスライブでドキドキワクワクした気持ちでいました。ライブってどんな感じなんだろうと思っていましたが、そんなことを考えさせる暇がないほど、最高なライブでした！ りょうちゃん（藤澤）の肉声もしっかり聞こえて、「ミセスは人間なんだな！」「生きてるんだな！」って実感しました！ また、ライブに行けるように、学校やバイトなど頑張ります！

あと、若井さんのズボン破れる事件もありましたが、私は気づきませんでした（笑）。何か裏話はありますか？（滋賀県 19歳）

＜藤澤からのメッセージ＞

藤澤：裏話ね！ う〜ん……藤澤先生も実はちょっとやらかしてました！ “とある機材”を自分で楽屋から舞台そでに持っていこうって思っていたんですけど、本番直前に持参するのを忘れて、ライブ中にスタッフさんが大急ぎで楽屋まで取りに行ってくれました。

スタジアムですから、楽屋までめちゃくちゃ距離があるんです。しかも、話によると途中で転んじゃって！ バトンタッチしてリレー形式で、さらにもう1人のスタッフさんが受け取って走ってっていう、もう本当にすみませんでした……！ おかげさまでライブさせていただきました！ たくさんのスタッフの皆さんの愛情と、そういった気遣いもあって、藤澤がやらかしているフォローみたいなのもあって、ちゃんとライブができました。ありがとうございました！

そんな情けない裏話がありましたけれども、うれしいな！ 「また、ライブに行けるように、学校やバイトなど頑張ります！」って、ここからまた頑張ろうって、そういう意気込みになっていてくれているならば、とてもうれしいです。僕たちもそう思ってもらえるように頑張っていきます！ みんなに楽しんでもらえるようにやっていきます！

＜番組概要＞

番組名：SCHOOL OF LOCK!

放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55

パーソナリティ：アンジー校長（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）、たんぼ教頭（溝上たんぼ）

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/

番組公式X：@sol_info