堂本光一、自身のコンサートにも出演していた後輩アイドルを絶賛「仕事に対する向き合い方が…」

DOMOTOの堂本光一が、17日に都内で行われたテレビ朝日の新番組『光一＆シゲのSHOWマン!!』(毎週月曜23:15～23:45)の囲み取材会に、NEWSの加藤シゲアキとともに登壇した。

同番組は、堂本と加藤がMCを務める総合エンタメ案内番組。“世界の知られざるエンタメSHOW”を徹底調査し、舞台をはじめ多種多様な芸術・エンタメに精通している2人が、SHOWにこだわる多彩なゲストとともに、舞台の楽しさを世に広く伝えていく。

今回、後輩である加藤とタッグを組むことになった堂本は、「自分は執筆なんて絶対にできないし、話していても『シゲは頭いいんだな、ちゃんとしているな』といつも思う」と絶賛。

一方、堂本のコンサートでバックについていた時期もあったという加藤は、「光一くんの魅力を今さら僕が語るのもおこがましいですよ」と言いつつ、「本当に変わらない。変わらずに第一線で活躍し続けていることが全てを物語っているなと思います」とコメントする。

また、堂本が出版した本も読んだそうで、「光一くんが出されている本も読ませていただいたんですが、モノづくりへのこだわりを突き詰められるというのは誰にでもできることではない。自分もNEWSでライブを作ることもありますが、熱意を最後まで突き通す情熱はすごいなと思います」と熱量たっぷりに語った。

自身の著書も読んでいたという事実に堂本は「マジで!?」と驚きの表情を見せつつ、「こういうところの真面目さですよね。本をちゃんと読んでくれたというところもそうですし、仕事に対する向き合い方が、NEWSの活動においてもシゲのキャラクターがそのまま画面に表れていると思います」と後輩の仕事に対する姿勢に脱帽していた。