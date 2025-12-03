フジテレビの動画配信サービス・FODでは、6日・7日に行われる『スケートボードストリートリーグ2025 年間王者決定戦』を生配信する。

激動のパリ五輪イヤーを終え、新たなシーズンへ突入した世界最高峰のプロツアー「ストリートリーグ(SLS)」。いよいよ年間王者が決まる最終決戦「スーパークラウン」が開催される。

日本からは東京五輪、パリ五輪で連覇を達成した金メダリスト堀米雄斗をはじめ、ストリートリーグで2度優勝経験のある白井空良、10月に開催された「2025 SLS LAS VEGAS TAKEOVER」ラスベガス大会で優勝を飾った小野寺吟雲、ヒールマスター根附海龍が日本男子初の栄冠に挑む。

女子からは金メダリスト吉沢恋、銀メダリスト赤間凛音らがスーパークラウンに進出。西村碧莉以来、日本女子7年ぶりの女王誕生なるか。

ストリートリーグはスケートボードシーンで愛され続ける世界最高峰のプロツアーで、本場アメリカやオーストラリア、フランスなどを舞台に年間シリーズとして開催中。その最大級の名誉と賞金をかけ、完全招待制で出場を許された世界のトップスケーター男子20人・女子10人がそれぞれの個性を詰め込んだ45秒の“ライン”2本と、一発勝負のスキルバトル“シングルトリック”5本で競い合う。そして、このツアーのトップランカーのみが出場を許される舞台が年間王者決定戦「スーパークラウン」。ここで優勝することはスケーターとして最も偉大な栄誉となる。

配信スケジュール

12月６日（土）予選（無料）

・23時30分～24時45分 女子予選

・26時～28時30分 男子予選

12月７日（日） 決勝（FODプレミアム）

・23時15分～24時30分 女子決勝

・26時～27時15分 男子決勝

主な出場選手

＜男子ストリート＞

堀米雄斗（東京五輪・パリ五輪金メダル）

白井空良（パリ五輪４位、2024SLSシドニー、東京大会優勝）

小野寺吟雲（パリ五輪出場、2025SLS TAKEOVERラスベガス大会優勝）

根附海龍（2024SLS APEX03優勝）

ナイジャ・ヒューストン（アメリカ／SLS最多優勝、2024スーパークラウン優勝）

＜女子ストリート＞

吉沢恋（パリ五輪金メダル、2024SLSスーパークラウン２位）

赤間凛音（パリ五輪銀メダル）

ライッサ・レアウ（ブラジル／パリ五輪銅メダル、2024SLSスーパークラウン優勝）

クロエ・コベル（オーストラリア／2024SLSパリ・シドニー大会優勝）

中山楓奈（東京五輪銅メダル）

織田夢海（SLS女子史上最高スコア記録保持者）

上村 葵（2025SLSパリ大会優勝）

出演

＜解説＞

瀬尻稜（日本人初SLS出場、オリンピック解説者、「ゴン攻め／ビッタビタ」で2021年新語流行語大賞ノミネート）

宮島大介（スケートボードMC）

＜進行＞

小嶋勝美（スケボー放送作家）

※出場選手・出演者は予告なく変更になる可能性あり