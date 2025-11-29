フジテレビでは、日韓国交正常化60周年を記念して行われる大型プロジェクトの音楽バラエティ特番『チェンジストリート』を、12月19日(26:45～)に放送。同局が運営する動画配信サービス・FODで、放送直後に配信される予定だ。

韓国ENAとフジテレビで共同制作されるこの番組は、J-POPとK-POPを代表するアーティストたちが、互いの街で互いの言語や感性に触れながら音楽で交流する、新感覚の文化交流音楽バラエティ。

『チェンジストリート』は、その名の通り、“2つの国のストリート(Street)をチェンジ(Change)する”象徴的な瞬間を描き、国境を越えて音楽が持つ共通の感情言語を視聴者に届ける。日韓両国を代表するアーティストたちが互いの国を訪れ、見知らぬ街で繰り広げるバスキング(路上ライブ)を中心に、現地の文化体験やスタジオでのリアクション＆トークを繰り広げる。

MCを務めるのは、東方神起のユンホと、韓国の国民的コメディアン シン・ドンヨプ。日本側アーティストは倖田來未を筆頭に、DJ KOO＆KENJI03(BACK-ON)、Crystal Kay、高橋愛、冨岡愛、May J.、川崎鷹也、かのうみゆ、REINIなどが終結する。

韓国側も、BTSと同じレーベルの‘BIG HIT’のグローバルアーティストTOMORROW X TOGETHERのテヒョンをはじめ、ヨンジ(KARA)、ユンサナ(ASTRO)、フイ(PENTAGON)、HYNN(パク・ヘウォン)、イ・ドンフィ、イ・サンイ、チョン・ジソ、フィイン(MAMAMOO)、イ・スンギ、リョウク(SUPER JUNIOR)、チョンハなどが勢ぞろいする。