フジテレビの縦型ショートドラマアプリ「FOD SHORT」では、新作『バイバイフレンド』を、28日から独占配信。雪見みと、亜莉、スタンミ、東ブクロ(さらば青春の光)らが出演している。

主人公の美海(雪見みと)は28歳。特段美人ではなくもう若くもない。好きな人ができても、相手にしてもらえなかった。そんな彼女に、イケメン医師(亜莉)からまさかのプロポーズ。結婚したいが、隠している秘密があった。それは、4人のセフレ(スタンミ・古屋ロビン・阿久津仁愛・東ブクロ)がいること。一筋縄では行かないセフレたちとバイバイして、都合の良い女から脱却し、結婚することはできるのか…。

「FOD SHORT」は、「短いのに、心に残るドラマ。」をコンセプトに、1話約1分の縦型ショートドラマを配信。スマホでの視聴に最適化され、毎日5話ずつ無料で視聴可能となっている。

コメントは、以下の通り。

雪見みと

「脚本を読み、美海の心情に共感するところもあって、この物語のことが頭から離れなかったので、出演が決まった時はこの役にとことん向き合えることが嬉しかったです。

幸せになりたいと願う美海の不器用だけどまっすぐな想いを、監督と話し合いながら大切に演じました。

恋のときめきだけでなく、友情や寂しさ、不安まで丁寧に描かれた“痛くて愛おしい”物語です。

きっと“自分のことかも”と思える瞬間があるはず。

ぜひ“バイバイ”の本当の意味を最後まで見届けてもらえたらと思います」

亜莉

「セフレ関係だった美海に突然プロポーズをするところから物語は始まります。

僕が演じる大輔は、誠実さと衝動が共存する男です。

大人の恋愛の中で揺れ動く愛と欲、そのリアルをぜひ感じてください」

スタンミ

「スタンミじゃぱんです。

この作品のお声がけをいただいた時、正直なところ受けるかどうかとても悩みましたが、新しい表現のチャレンジということで精一杯やらせていただきました。

全力で挑戦したので、ぜひ見てください」

東ブクロ(さらば青春の光)

「どう考えても私以外にいないという役柄をいただきまして、なんの役作りも演技もせぬままクランクアップさせていただきました。この主人公に共感された女性の方、ご連絡お待ちしております」