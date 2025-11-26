俳優の橋本愛と瀬戸康史が、フジテレビの動画配信サービス・FODとPrime Videoで12月26日から配信されるドラマ『にこたま』(毎週金曜20:00最新話配信)にW主演することが26日、発表された。

渡辺ペコ氏原作の同名作コミックを実写ドラマ化した今作。2010年に連載が開始され、恋愛観、結婚観、家族観といった身近なテーマで多様なあり方を描き多くの支持を集めた作品を、ドラマでは、恋人、結婚、家族の“当たり前”を根底から揺さぶり、“正解のない愛”に徹底的に向き合う令和の今こそ必要な挑戦的なラブストーリーとして描く。

橋本が演じるのは、下町の弁当屋「よねすけ」で働きながら、周囲に流されることなく自分らしく生きたいと願う女性・浅尾温子。瀬戸は、大学時代からの温子の恋人で弁理士事務所に勤める・岩城晃平を演じる。

晃平の同僚で、どんな難しい案件もこなし、その仕事ぶりが評価される反面、近づき難い印象の高野ゆう子役は、比嘉愛未。物語の鍵を握る存在として、複雑に絡み合う関係性を描いていく。

監督は、映画『PARKS パークス』、『ジオラマボーイ・パノラマガール』、『違国日記』などを手がけた瀬田なつき氏。物語の随所に登場する「食」は、登場人物の感情や関係性を象徴する重要なモチーフとして描かれる。

コメントは、以下の通り。

橋本愛

「普段から渡辺ペコさんの漫画を愛読していて、まさか自分が演じることが叶うなんて、夢にも思っていませんでした。あっちゃんは、恋愛観、結婚観、子どもについての価値観など、世間との違和をずっと感じてきた人ではないかと思います。原作のあっちゃんと今の私は、同い年。共感も共鳴も余りあるほどでした。あっちゃんは、自分にとっての“家族”がどんなものなのか、降り積もった砂をかき分けるように見つめていきます。あっちゃんの選択は、この世に確かに存在する一つの道筋。晃平との、恋でもなく愛でもない、名前がまだない関係についても、見守ってくれたら嬉しいです」

瀬戸康史

「原作を読んだ時、もし自分が同じ立場だったら何度も気絶しているくらいとんでもなく最悪の事態が起きているのに、読み終わった後は変な感情を引きずることなく、ある意味スッキリした感覚がありました。晃平を演じる上で、原作者の渡辺ペコさんが作り出す“軽さ”みたいなものを大切に、そして起きた事に対して誠実であることをテーマに演じました。愛や家族のかたちについて向き合えた作品でした。ぜひご覧ください」

比嘉愛未

「今回、高野ゆう子役として出演が決まってから、原作を読み進めていくうちに、仕事ではキャリアを築き、精神的にも自立しながら、どこかに脆さや素直になれない強さを抱えて生きる彼女の姿に強く共感しました。そんな彼女を演じられることを、とても楽しみにしていました。“オトナ”とは何か、人と関わり合うことの愉しさと難しさ。やさしい空気感の中で、そのテーマが描かれています。ぜひ、ゆっくりと味わうようにご覧いただけたら嬉しいです」

原作：渡辺ペコ氏

「原作漫画の『にこたま』は十数年前の作品です。漫画家として今より更に経験も自信もなく、試行錯誤しては落込み、の日々でした。そのような原作を、こんなに華やかで実力のある俳優さん達と誠実なスタッフさん達が、今新たに形にして下さる機会に感謝しています。十年以上経ってこんな幸運を頂けるとは。原作を読んでくださった方も、全く知らない方も、新しい『にこたま』の世界を楽しんで頂けたら嬉しいです」

監督：瀬田なつき氏

「渡辺ペコさんの描く、唯一無二の世界を、素晴らしいキャスト・スタッフとともに映像化できたこと、とても幸運に思います。ありがとうございます。ワクワクしながら、ヒリヒリして、くすくすしながら、ゾクっとして─、言葉にできない混沌複雑な感情たちが、役者たちとともに、連なり重なり、画面のすみずみまで満ちています。見るたびにさまざまな発見のある、ちょっとお腹がすくドラマになっていると思います」

あらすじ

東京・谷中にある弁当屋「よねすけ」で働く浅尾温子(橋本愛)。特許などに関する手続きをクライアントに代わって行う弁理士の岩城晃平(瀬戸康史)。2人は大学時代に出会って12年、長年同棲中で仲が良く、日々ともに食卓を囲み、互いの小さな変化にも気づける今の関係に満足した毎日を送っていた。そんな中、晃平は同僚で弁理士の高野ゆう子(比嘉愛未)とたった一度、関係を持ってしまう。人生の岐路に立つ3人。迷い、流され、意地を張り…たどり着いた「家族のかたち」とは…。

(C)渡辺ペコ／講談社

(C)渡辺ペコ／講談社／フジテレビ