東日本放送とテレビ朝日ミュージックは12月5日から、「仙台クリスマスマーケット2025」を仙台市・錦町公園(仙台市青葉区)で開催する。

仙台クリスマスマーケット2025

高さ5mのツリーやヒュッテが登場

会場内には、東北最大級となる高さ約5メートルのクリスマスツリーを設置し、クリスマスの魔法を感じる空間を演出する。夜になると周囲を美しく照らすクリスマスを祝福するツリーが、街全体に温かさをもたらす。

本場ドイツの雰囲気を味わえる木造の小屋「ヒュッテ」の数も昨年より拡大し、クリスマスフードやクリスマス雑貨の約40店舗が軒を連ねる。また、今年もここでしか手に入らないオリジナルマグカップなど、仙台クリスマスマーケット限定のグッズを用意している。さらに今年は、錦町公園だけでなく、勾当台公園「いこいの広場」にもクリスマスマーケットの店舗が出店し連携する予定だ。

(一例)WAGYU BOMB、Harry's Chowder、BREWDOG、SUGEEZ、CRIB JUNKIE SENDAI

マグカップ付き入場券販売を開始

実施期間は2025年12月5日～12月25日まで。時間は平日が16:00～22:00、土曜が12:00～22:00、日曜が12:00～21:00までとなる。入場は無料だが、特定日のみ協力金が必要となる。特定日は12月12日、13日、14日、19日、20日、21日、24日、25日。協力金は、1,500円で入場料とオリジナルマグカップ、1,800円で入場料とオリジナルマグカップ、ひかリングが付いてくる。ひかリングは、300円以上の募金をした人に1本贈られる「SENDAI光のページェント」のオリジナルグッズとなっている。

協力金の受付はローソンチケットにて行われる(L-codeは25980)。発売日は2025年11月13日18:00からとなる。

ヒュッテ出店社&メインメニュー紹介

仙台クリスマスマーケット2025の出店ラインアップは以下のとおりとなる。

出店ラインアップ

なお、店舗名が変更になる場合がある。最新情報は公式ホームページで確認を。