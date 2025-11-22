三菱地所・サイモンは11月19日、「秋のお出かけ」と「アウトレットモール」に関する調査の結果を発表した。調査は2025年8月1日～8月4日、15歳～69歳の男女1,000人を対象にインターネットで行われた。

今秋、どのようなお出かけをしたい?

はじめに、全回答者(1,000名)に、今秋、どのような"お出かけ"(行楽)をしたいか聞いたところ、「温泉」(33.4%)と「グルメ」(33.3%)が高くなり、「ショッピング」(29.8%)、「映画鑑賞」(24.1%)、「紅葉狩り」(19.4%)が続いた。

男女別にみると、「グルメ」(男性26.6%、女性40.0%)や「ショッピング」(男性22.0%、女性37.6%)、「紅葉狩り」(男性14.0%、女性24.8%)、「遊園地・テーマパーク」(男性12.2%、女性26.0%)は、男性と比べて女性のほうが10ポイント以上高くなった。

年代別にみると、10代では「遊園地・テーマパーク」(30.1%)、20代と40代では「グルメ」(20代26.9%、40代37.1%)、30代では「ショッピング」(39.5%)が1位だった。

今秋のお出かけで利用したい交通手段

今秋お出かけをしたい人(761名)に、今秋"お出かけ"(行楽)をする際、どのような交通手段を利用したいか聞いたところ、「自家用車」(61.1%)が最も高くなった。この秋、マイカーでお出かけしたいと考えている人が多いようだ。次いで高くなったのは、「電車」(52.4%)、「徒歩」(26.5%)、「バス(路線バス・高速バス)」(20.2%)、「飛行機」(17.0%)だった。

年代別にみると、10代では「電車」(67.5%)、「徒歩」(45.5%)、「自転車」(27.6%)、20代では「レンタカー・カーシェア」(22.8%)が、全体と比べて10ポイント以上高くなった。

今秋一緒にお出かけしたい人

今秋お出かけをしたい人(761名)に、今秋の"お出かけ"(行楽)は、誰と一緒に行きたいか聞いたところ、「配偶者」(40.3%)が最も高くなり、「子ども」(27.1%)、「友人」(23.7%)、「親(義親含む)」(23.1%)が続いた。また、「一人で」は20.1%だった。

男女別にみると、「友人」(男性16.4%、女性30.1%)は、男性と比べて女性のほうが13.7ポイント高くなった。また、「一人で」(男性25.1%、女性15.7%)は、女性と比べて男性のほうが9.4ポイント高くなった。

子どもがいる人(277名)の回答をみると、「配偶者」(75.1%)と「子ども」(74.4%)が7割半となり、「友人」(12.6%)、「親(義親含む)」(11.9%)、「ペット」(5.1%)が続いた。今秋お出かけを計画しているパパ・ママの大半が、子連れでのお出かけを希望していることがわかった。

また、犬を飼っている人(130名)の回答をみると、「配偶者」(42.3%)、「子ども」(33.8%)、「親(義親含む)」(27.7%)に続いて、「ペット」(25.4%)が高くなった。

今秋のお出かけ予算

今秋お出かけをしたい人(761名)に、今秋の"お出かけ"(行楽)では宿泊をしたいか聞いたところ、「したい」は65.2%、「したくない」は13.5%と、"宿泊派"が多い結果となった。

今秋の"お出かけ"(行楽)の予算(お出かけ1回・1人あたり。宿泊費、食事代、交通費、お土産代などすべての費用を含む)を聞いたところ、「1万円～2万円未満」(21.4%)や「2万円～3万円未満」(18.8%)、「5千円～1万円未満」(17.3%)、「3万円～5万円未満」(17.1%)などに回答が分かれ、平均は31,018円だった。

年代別にみると、平均は年代が上がるほど高くなり、60代(41,742円)が最も高くなった。宿泊意向別にみると、平均は宿泊したい人では37,933円、宿泊したくない人では14,223円となった。

秋のお出かけ意向と支援策

物価高が続くなか、もし今後、給付金支給やガソリン減税、高速道路料金の割引、地域限定クーポンの配布、全国旅行支援といった景気対策が実現したら、秋の"お出かけ"計画に影響はあるのか。全回答者(1,000名)に、給付金支給やガソリン減税、高速道路料金の割引、地域限定クーポンの配布、全国旅行支援の影響による、秋の"お出かけ"意識の変化についての内容を提示し、自身の気持ちや考えがどのくらいあてはまるか聞いた。

「物価高対策の給付金が支給されたら、秋の"お出かけ"(行楽)に前向きになる」では、「非常にあてはまる」が20.7%、「ややあてはまる」が34.6%で、合計した「あてはまる(計)」は55.3%、「全くあてはまらない」が18.3%、「あまりあてはまらない」が26.4%で、合計した「あてはまらない(計)」は44.7%となった。給付金は秋のお出かけの後押しになると思う人が過半数となった。

「物価高対策の給付金が支給されたら、秋の"お出かけ"(行楽)の予算を増やしたい」では、「あてはまる(計)」は50.1%、「あてはまらない(計)」は49.9%だった。

ガソリンの暫定税率(1リットルあたり約25.1円)は、2025年内に廃止される見通しとなっている。「ガソリン減税が実施されたら、秋の"お出かけ"(行楽)に前向きになる」では、「あてはまる(計)」は51.0%、「あてはまらない(計)」は49.0%と、前向きになる人が半数を超えた。

「ガソリン減税が実施されたら、秋の"お出かけ"(行楽)の予算を増やしたい」では、「あてはまる(計)」は43.3%、「あてはまらない(計)」は56.7%だった。

ETCシステムを利用する軽自動車・普通車で、土日祝日に地方部の高速道路の通行が30%割引となる"休日割引"は、2025年度から3連休には適用されないこととなった。

「高速道路料金の休日割引が3連休も適用されたら、秋の"お出かけ"(行楽)に前向きになる」では、「あてはまる(計)」は47.2%、「あてはまらない(計)」は52.8%となった。

「高速道路料金の休日割引が3連休も適用されたら、秋の"お出かけ"(行楽)の予算を増やしたい」では、「あてはまる(計)」は42.8%、「あてはまらない(計)」は57.2%だった。

都道府県を主体とした観光振興事業である全国旅行支援は2023年で終了したが、もし同様の支援策が行われたらと仮定して質問した。

「全国旅行支援が実施されたら、秋の"お出かけ"(行楽)に前向きになる」では、「あてはまる(計)」は61.3%、「あてはまらない(計)」は38.7%となった。

「全国旅行支援が実施されたら、秋の"お出かけ"(行楽)の予算を増やしたい」では、「あてはまる(計)」は59.2%、「あてはまらない(計)」は40.8%となった。全国旅行支援があれば、旅行プランを充実させたいと考える人が多いようだ。

全国旅行支援終了後も、地域独自の支援策を実施している都道府県がある。

「地域限定クーポンが配布されたら、秋の"お出かけ"(行楽)に前向きになる」では、「あてはまる(計)」は58.5%、「あてはまらない(計)」は41.5%となった。

「地域限定クーポンが配布されたら、秋の"お出かけ"(行楽)の予算を増やしたい」では、「あてはまる(計)」は52.0%、「あてはまらない(計)」は48.0%だった。

アウトレットモールの利用経験

秋のお出かけでは、温泉やグルメに次いで、ショッピングが人気となった。そこで、ショッピングを楽しめるスポットの1つ、アウトレットモールについて質問した。

全回答者(1,000名)に、アウトレットモールに行ったことがあるか聞いたところ、「ある」は73.3%、「ない」は26.7%だった。 男女別にみると、「ある」と回答した人の割合は、女性では80.4%と、男性(66.2%)と比べて14.2ポイント高くなった。

子どもの有無別にみると、「ある」と回答した人の割合は、子どもがいる人では86.5%となり、パパ・ママの大多数がアウトレットモールの利用経験者であることがわかった。

アウトレットモールに行ったことがあるか

アウトレットモールのなかには、ショップ以外にイベントスペースや飲食店、アトラクション、ドッグランといった施設を併設しているところがあり、さまざまな楽しみ方が用意されている。

アウトレットモールに行ったことがある人(733名)に、買い物以外の目的でアウトレットモールに行ったことがあるか聞いたところ、「ある」は41.2%、「ない」は58.8%だった。

男女別にみると、「ある」と回答した人の割合は、男性では46.8%と、女性(36.6%)と比べて10.2ポイント高くなった。

買い物以外の目的でアウトレットモールに行ったことがあるか

アウトレットモール「あるある」

アウトレットモールに行ったことがある人(733名)に、アウトレットモールを訪れた際に経験したことを聞いたところ、「広すぎて行きたいお店を全部回れない」(28.5%)が最も高くなり、「予定より買いすぎてしまう」「歩き疲れたときはスイーツを食べて一休みする」(いずれも19.2%)が続いた。広大な敷地のなかに数多くの店舗が軒を連ねるアウトレットモールでは、さまざまなブランドを比較しながら買い物をできるため、1日では回りきれないと感じたり、ついつい予定外の買い物をしてしまったりするケースがあるのでは。また、広々とした空間を歩き回り、疲れを感じたら甘いものを食べるという人も多いようだ。次いで高くなったのは、「衝動買いしてしまう」(17.5%)、「どこに駐車したかわからなくなる」(16.9%)だった。

アウトレットモールを訪れた際に経験したこと

アウトレットモールを訪れた際の楽しかった思い出

アウトレットモールに行ったことがある人(733名)に、これまでにアウトレットモールを訪れた際の、楽しかった思い出を聞いたところ、買い物関連では「時間限定のセールがあると吸い込まれるようにお店に入ってしまう」、「いいカバンを値引きされた値段で購入できた」、家族・友人関連では「子どもが遊び場でかなり楽しんでいる姿を見た」「素敵な靴を見つけて、友達とおそろいにした」、グルメ関連では「イベントをやっていて、旬のものを食べられた」「見たことがないデザート店があったときテンションが上がる」、ペット関連では「愛犬と一緒にカフェでくつろげた。ほかの犬と交流できた」「愛犬を連れて歩き、色々な人から可愛いと声をかけられた」、その他では「初秋の夕暮れどきに行って、景色と気温と匂いにワクワクした」、「観覧車に乗った」といった回答が挙げられた。

アウトレットで掘り出し物を見つけるのが上手だと思う芸能人

アウトレットモールで掘り出し物を見つけるのが上手だと思う芸能人を聞いたところ、1位「アンミカさん」(14名)、2位「モモコさん(ハイヒール)」「若槻千夏さん」(いずれも13名)、4位「北斗晶さん」「仲里依紗さん」(いずれも10名)となった。

回答した理由をみると、1位の「アンミカさん」では「おしゃれで目が肥えているから」「掘り出し物を見きわめる力がありそうだから」、2位の「モモコさん(ハイヒール)」では「関西人で買い物上手だから」、「若槻千夏さん」では「安いものを見つけるのが上手そうだから」といった回答がみられた。

アウトレットモールで掘り出し物を見つけるのが上手だと思う芸能人

アウトレットで愛犬とのお出かけを楽しんでいそうな芸能人

アウトレットモールで愛犬とのお出かけを楽しんでいそうな芸能人を聞いたところ、1位「坂上忍さん」(48名)、2位「大久保佳代子さん」(19名)、3位「木村拓哉さん」(18名)となった。

回答した理由をみると、1位の「坂上忍さん」では「愛犬家で有名だから」「たくさんの犬を飼育しているから」、2位の「大久保佳代子さん」では「愛犬の話をテレビでよく聞くから」、3位の「木村拓哉さん」では「愛犬との写真をインスタに載せているから」といった回答がみられた。

アウトレットモール愛犬とのお出かけを楽しんでいそうな芸能人

アウトレットモールデートしたい芸能人

アウトレットモールデートしたい芸能人を聞いたところ、男性回答では1位「吉岡里帆さん」(8名)、2位「今田美桜さん」(7名)、3位「橋本環奈さん」(6名)となった。

回答した理由をみると、1位の「吉岡里帆さん」では「一緒にいて楽しいし癒されそうだから」「ゆっくり見てまわりながら、色々な話がしてみたい」、2位の「今田美桜さん」では「そばにいるだけで楽しくなりそうだから」といった回答がみられた。

女性回答では、1位「木村拓哉さん」(6名)、2位「佐藤健さん」「目黒蓮さん」(いずれも5名)となった。

回答した理由をみると、1位の「木村拓哉さん」では「上手にエスコートしてくれそうだから」「楽しく一緒に洋服を選んでくれそうだから」、2位の「佐藤健さん」では「おしゃれなので服を選んでほしい」、「目黒蓮さん」では「どんなところに行っても優しそうだから」といった回答がみられた。