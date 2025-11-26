お出かけ先で愛犬をパシャリ。カメラに向けてにっこり笑うその表情の裏で、もしこんなことを思っていたとしたら……?

ぐぬぬ…

(@motoro_kaより引用)

ポストの主は「moto(@motoro_ka)」さん。「ぐぬぬ…」という一言と共に投稿されたのは、愛犬のはる君(4歳・男の子)の笑顔の写真です。

何があったのかと気になって写真の背景を見ると、はる君の後ろの看板にはこんな言葉が。

「ここで可愛くポーズをするとご主人が喜ぶらしい くっくっく、全く人間は単純な生き物だ」

まるで飼い主さんの気持ちを見透かしたようなセリフに「これはぐうの音も出ない……!」と大変多くの人が共感。しかも純粋な「ニコニコ笑顔」と「あざとい裏の声」のギャップで、可愛らしさに深みが出ています♪

ちなみに撮影場所は、淡路ハイウェイオアシスとのことです。

この投稿は大きな反響を呼び、2万件のリポスト、21万件のいいねを獲得(11月21日時点)。「ぐうの音も出ないとはこの事か」「ほんと単純です…。ご主人様じゃありませんが喜びました。ありがとうございます。笑」「これは後ろの看板が悔しいです。完全に負けました。立派なワンちゃんです」「いい顔してる笑」「バレてるなー」「悔しいがその通り!」「クッ! かわいい!!」など、数々のコメントも寄せられました。

投稿主さんに聞いてみた

ご主人さまだけでなく、たくさんの人を喜ばせたはる君の笑顔。投稿主のmotoさんに更なるお話をお聞きしました。

── 撮影時のエピソードや、この台詞について感じたことなど改めてお聞かせいただけますか?

淡路ハイウェイオアシスにはワンちゃんと撮影できるスポットがいくつかあるのですが、小型犬向けが多く、その中でもこの看板なら撮れそうだと思い撮影しました。

看板を見た瞬間に「面白い!」と感じ、すぐにはるにお座りしてもらいました。「こんな風に思ってるのかなぁ? 思ってるのかもなぁ……」と、少し複雑な気持ちにもなりました(笑)

── 今回のポストが大きな反響を生んでいますが、率直なご感想などはございますか?

こんなに多くの方に共感していただけるとは思っておらず、驚いています。セリフとはるの表情がうまくマッチしたのかもしれませんね。親バカですが、可愛いはるをたくさんの方に見ていただけてとても嬉しいです。

はる君の無邪気な笑顔。もし本当にこんな“本音”を秘めていたとしたら……もう喜んで完敗ですね♪