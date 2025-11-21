FOOD & LIFE COMPANIESが運営していた大阪・関西万博のスシロー未来型万博店が、設計・施工等を実施した会社の協力のもと、10月31日、一般社団法人 日本ディスプレイ業団体連合会が主催する第44回ディスプレイ産業賞(2025)で、「ディスプレイ産業奨励賞」と「NDF特別賞の銀賞」２つの賞を受賞した。

この賞は、ディスプレイを通じて生活文化の向上をはかるとともに、ディスプレイ産業の健全な発達による消費経済の合理的な発達及び国土景観の発揚に寄与することを目的としている。ここにディスプレイ優秀作品を賞揚し、その成果を公表して、ディスプレイ産業振興と社会的認知の向上を目指している。

スシロー未来型万博店のコンセプトは「まわるすしは、つづくすしへ。ーすし屋の未来 2050ー」。F&LCが運営するスシロー未来型万博店では、「未来にまで水産資源を残し、すしを提供しつづける」ことを目指し、店舗で提供する魚は、天然に依存しない水産資源の重要性が増していることを鑑み、すべて養殖のものを使用する取り組みに挑戦。先端技術を活用した陸上養殖や完全養殖など、持続可能な水産技術を用いた魚介類をネタとした寿司も販売した。また、店舗では、おいしいおすしとともに、持続可能な水産物についてメニューやゲームを通じて学ぶことができる機会も提供した。