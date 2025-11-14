あきんどスシローは、11月21日20時よりPrime Videoで配信されるAmazon MGMスタジオ製作の「最強新コンビ決定戦 THEゴールデンコンビ2025」のコンセプトに合わせた“ゴールデンコンビ”なメニューを、11月12日から全国のスシローにて販売する。

この度、“ゴールデンコンビ”なメニューとして、すしとグラタンの新コンビを発売するほか、グランドメニューで人気の和スイーツコンビや〆の逸品コンビを楽しめる。

新発売となる「カニとエビのグラタン風炙り食べ比べ」(250円~)は、カニとエビをグラタン風に仕立てた創作すし。ホワイトソース、チーズ、卵黄醤油を重ね、炙ることで香ばしく、まるでグラタンのような味わいに仕上げた。

また、グランドメニューでは、「わらび餅と大学芋のどっちも盛り」(230円~)がおすすめ。京都嵐山に本店を構える「京都峯嵐堂」のわらびもちと、鳴門金時を使用したロングセラー商品の大学芋を盛り合わせた、まさに“ゴールデンコンビ”な一皿だ。

そのほかにも、お腹いっぱいすしを食べたあとには、コーヒーに「クラシックプリン」や「大学いも」などのお好きなスイーツを組み合わせて、オリジナルの“ゴールデンコンビ”な〆の逸品を楽しめる。