あきんどスシローは、カバーが運営する女性VTuberグループ「ホロライブ」所属の「さくらみこ」とのコラボを11月19日より、全国のスシローにて実施する。

さくらみこ

今回、女性VTuberグループ「ホロライブ」の一員として活動し、YouTube・Xの合計フォロワー数が400万人を超える人気を誇る「さくらみこ」とのコラボが初めて実現した。

今回のコラボは「さくらみこ」の定番のあいさつ「にゃっはろ～」にちなんで、”にゃっはろ～スシろ～!”をテーマに実施。また、おすしやソフトドリンクとともに提供するコラボ限定グッズはすべてオリジナルの描き下ろしとなる。

柚子カルビ

コラボ限定ピック(全6種)付きのおすしでは4種類のメニューを展開。牛肉の旨みに柚子の爽やかな香り、まろやかな酸味が相性抜群な「柚子カルビ」(250円)や肉厚でボリューム感のある大えびならではの旨みや食感を存分に楽しめる「大えび」(250円)、磯の香りと、旨みと食感が楽しめる「大つぶ貝」(250円)、そしてふっくら仕上げた「うなぎの蒲焼き」(250円)を用意している。

天然インド鮪6貫盛り

コラボ限定缶バッジ(全3種)付きの「天然インド鮪6貫盛り」(1300円)を注文した人は、抽選でコラボ限定すし皿6枚セットが当たるキャンペーンに参加できる他、コラボ限定アクリルスタンド(全3種)付きのソフトドリンクや、コラボ限定ランチョンマット＆箸(全3種)付きのお持ち帰りセットも用意している。