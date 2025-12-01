【12月2日発売! 】ローソン「今月の新商品スイーツ」5商品まとめてご紹介!

2025年12月の新商品スイーツ5品まとめてご紹介!

12月2日以降に購入できるローソン新商品スイーツ5品をピックアップしてご紹介! ふんわりとろける新食感スイーツや、人気ベーカリーカフェとのコラボパンなど、気になる品が多数ラインナップ。

ローソン2025年12月の新商品スイーツまとめ

自分へのご褒美や、ほっと一息つきたい時にぴったりな、魅力的な商品をチェックしてみてはいかがでしょうか?

「プレミアムロールケーキ とろける2層のミルクティー」(248円)

価格 : 248円

エネルギー : 225kcal

※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

ふんわりとしたスポンジ生地に、2層仕立てのとろけるミルクティー風味のクリームを合わせたロールケーキが登場です。ミルク感あふれるクリームと、紅茶の芳醇な香りが広がる、贅沢な味わいの一品になります。

「泡チーズ」(259円)

価格 : 259円

エネルギー : 135kcal

※沖縄地域のローソン、ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

泡のようにふんわりとろける、新食感のチーズスイーツが登場です。軽い口あたりながらも濃厚なチーズの味わいが楽しめるこちら。チーズ好きにはたまらない一品になっています。

「ご褒美スティックケーキ ぷにふわ生マシュマロ」(362円)

価格 : 362円

エネルギー : 219kcal

※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

パリッとしたチョコレートのコーティングと、ぷにふわ食感の生マシュマロが特徴のスティックスイーツです。食感のコントラストが楽しく、まさに『ご褒美』にぴったりな、満足感のある一品になります。

「ふんわりワッフル カスタード&ホイップ」(173円)

価格 : 173円

エネルギー : 199kcal

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

ふんわりとしたワッフル生地で、ホイップクリームとオリジナル配合のコクのあるカスタードクリームの2種類をサンドしたワッフルが登場。王道スイーツのおいしさを贅沢に楽しめる一品です。

「パンとエスプレッソと 珈琲ホイップパン」(181円)

価格 : 181円

エネルギー : 344kcal

※熱量表示は関東地域のものを掲載しているとのこと

※沖縄地域では商品仕様と価格が異なるとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

ベーカリーカフェ『パンとエスプレッソと』とのコラボ商品が登場です。エスプレッソのほのかな苦みが効いた珈琲ホイップと、ローストアーモンドのカリッとした食感が絶妙なホイップパン。香り高いコーヒーの風味とナッツの食感が楽しめる、贅沢なパンになっています。

まとめ

12月2日発売の新商品は、「プレミアムロールケーキ とろける2層のミルクティー」や「泡チーズ」、「ご褒美スティックケーキ」など、贅沢な味わいのスイーツがラインナップ。気になる商品があれば、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか?

※画像は公式ホームページより引用