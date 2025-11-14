11月第3週に発売する、ポケットモンスターの新作カプセルトイ商品を紹介する。今週は、最新作『Pokémon LEGENDS Z-A』に登場するポケモンや、かわいらしいポケピースのアイテムが登場。ぜひチェックしてほしい。

ポケットモンスター ライトブレス3

バンダイのガシャポンシリーズから登場する「ポケットモンスター ライトブレス3」(全6種・300円)は、2025年10月発売の新作ゲームソフト『Pokémon LEGENDS Z-A』 に登場するポケモンをモチーフにした、ポケモンのライトブレス第3弾。スイッチオンで光り、ラバーベルトはキラキラのラメ入り。

ラインナップは、ピカチュウ、チコリータ、ポカブ、ワニノコ、エモンガ、ミュウの全6種。

ポケットモンスター ポケモンラバーマスコット29

バンダイのガシャポンシリーズから登場する「ポケットモンスター ポケモンラバーマスコット29」(全8種・300円)は、ポケモンラバーマスコット29弾。こちらも『Pokémon LEGENDS Z-A』 に登場するポケモンに加え、メガシンカポケモンをラインナップ。

ラインナップはチコリータ、ポカブ、ワニノコ、メガデンリュウ、メガリザードンX、メガリザードンY、メガサーナイト、メガゲンガーの全8種。

ポケピース めじるしガチャマスコット

タカラトミーアーツのガチャシリーズから登場する「ポケピース めじるしガチャマスコット」(全5種・300円)は、キャンディみたいにかわいいポケピースのマスコット。シリコンゴム製のリングがついており、傘やペットボトルなどに付ければ“めじるし”としても使用することができる。

ラインナップは、ピカチュウ、ポッチャマ、モクロー、ニャスパー、ピチューの全5種。

ポケモン ドリーミィブレス2

タカラトミーアーツのガチャシリーズから登場する「ポケモン ドリーミィブレス2」(全5種・200円)は、キラキラのクリアビーズがかわいい、ポケモンモチーフのブレスレット第2弾。チャームもクリア素材で、ビーズはモンスターボール型のデザイン。その日の気分で付け替えたり、複数個付けして楽しむのもおすすめ。

ラインナップは、ポッチャマ、イーブイ、ミミッキュ、マホイップ、ヌメラの全5種。