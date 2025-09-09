ENEOS Powerは9月8日、同社の提供する新電力サービス「ENEOSでんき」において、同サービスのXアカウントのフォローと投稿のリポストでQUOカードPay5,000円分が当たる「大公開！ENEOSでんき口コミ特集キャンペーン」を開始した。キャンペーン期間は9月30日まで。

2つの対象投稿のリポストで当選確率は2倍に！

このキャンペーンでは、ENEOSでんきの公式Xアカウント（@ouchieneos）をフォローしたうえでてENEOSでんきの利用者から寄せられた生の声を集めたWebコンテンツ「ENEOSでんき口コミ特集」を紹介する投稿をリポストした人を対象に、抽選で200名にQUOカードPay 5,000円分をプレゼントする。

リポスト対象の投稿は2回行われる予定で、ふたつの対象投稿をリポストすると当選確率は2倍となる。9月8日の時点では1回目の投稿が行われている。