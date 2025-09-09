ENEOS Powerは9月8日、同社の提供する新電力サービス「ENEOSでんき」において、同サービスのXアカウントのフォローと投稿のリポストでQUOカードPay5,000円分が当たる「大公開！ENEOSでんき口コミ特集キャンペーン」を開始した。キャンペーン期間は9月30日まで。
2つの対象投稿のリポストで当選確率は2倍に！
このキャンペーンでは、ENEOSでんきの公式Xアカウント（@ouchieneos）をフォローしたうえでてENEOSでんきの利用者から寄せられた生の声を集めたWebコンテンツ「ENEOSでんき口コミ特集」を紹介する投稿をリポストした人を対象に、抽選で200名にQUOカードPay 5,000円分をプレゼントする。
リポスト対象の投稿は2回行われる予定で、ふたつの対象投稿をリポストすると当選確率は2倍となる。9月8日の時点では1回目の投稿が行われている。
/／— ENEOSでんき【公式】 (@ouchieneos) September 8, 2025
📣大公開！ENEOSでんき口コミ特集キャンペーン✨
《対象投稿1回目》
\＼
フォロー＆リポストで200名さまにQUOカード
Pay5⃣0⃣0⃣0⃣円分が当たる‼️
🔽応募方法
①@ouchieneosをフォロー
②この投稿をリポスト
計2回の対象投稿を全てリポストで当選確率が2倍になるチャンス🙌
👇口コミ記事はこちら