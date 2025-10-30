ENEOS Powerは10月29日、「ENEOSでんき」と「ENEOS都市ガス」に新規でセット申し込みをすると最大10,000円相当の特典がもらえる「ENEOSでんき／都市ガス セットでトクトク！キャンペーン」を開始した。キャンペーン期間は12月24日まで。

Vポイント／QUOカード8,000円相当と上限2,000ポイントの10倍ポイント付与

このキャンペーンは、期間中に「ENEOSでんき」および「ENEOS都市ガス」の両方を、Webサイトから新規で申し込んだ顧客が対象となる。対象は東京ガス・京葉ガス管内の顧客に限られ、すでに「ENEOSでんき」または「ENEOS都市ガス」を契約している顧客は対象外となる。

特典は、8,000円相当のデジタルギフトとして「Vポイント8,000ポイント」または「QUOカードPay8,000円分」のいずれかが進呈される。さらに、「Vポイント」を選択した顧客限定で、2026年4月1日から9月30日の期間中、ENEOSサービスステーションでの利用時に通常の10倍のVポイント（付与上限2,000ポイント）が進呈される。

特典の適用には、期間中のWeb申し込みのほか、2026年3月31日までに両サービスの供給を開始していること、両方の使用場所住所が同一であること、「でんき・ガスセット割」の手続きが完了していることなどが条件となる。Vポイントを希望する場合は、2026年3月31日23時59分までにお客さまページにて「Vポイントご利用手続き」を完了させる必要があり、手続きが完了していない場合は、QUOカードPayが進呈される。

対象プランは、ENEOSでんきが「東京Vプラン」「東京動力プラン」「東京EV夜トクプラン」「東京オール電化プラン」「東京自家消費応援プラン」、ENEOS都市ガスが「標準プラン（TK）」「床暖プラン（TK）」「標準プラン（KY）」「暖房プラン（KY）」。キャンペーンの詳細は特設サイトで確認できる。