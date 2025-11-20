ベネリックは、サンリオのキャラクターたちをデザインしたカプセルトイの新商品「サンリオキャラクターズ miniぬぐい＆miniおけ」(全6種/1回400円)を2025年11月中旬より順次、全国のカプセルトイ自販機コーナーにて発売する。

「サンリオキャラクターズ miniぬぐい＆miniおけ」(全6種)は、ミニチュアの手ぬぐいと湯おけをセットにしたアイテム。手ぬぐいは桔梗麻の葉や矢絣の柄の生地に、だるまのような姿の「クロミ」とお友だちの“バク”、大黒天に扮した「ハンギョドン」と“さゆり”など、ユニークなデザインを採用している。

手のひらサイズの湯おけの底面には、それぞれの手ぬぐいデザインをイメージしたアイコンがあり、手ぬぐいの巻紙にもアイコンをプリントした統一感のあるアイテムに仕上げた。

手ぬぐいを畳んで湯おけに掛け、お手持ちのぬいぐるみの近くに飾れば、極楽気分を味わえるかもしれない。

ハローキティ

シナモロール

マイメロディ

クロミ

ハンギョドン

ポチャッコ

使用イメージ

miniぬぐいには巻紙付き

サンリオキャラクターズ miniぬぐい＆miniおけ(全6種)は、2025年11月中旬より順次発売。

価格は、1回400円。対象年齢は、15歳以上。miniぬぐいのサイズは、約W85×H225mm。miniおけのサイズは、約W52×H25×D52mm。素材は、ポリエステル・紙・ABS。取扱店舗は、全国のカプセルトイ自販機コーナー。

(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO.L660250