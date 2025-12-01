通信カラオケ・JOYSOUNDでは、“企業・団体の結束力No.1を決める瞬間エンタメ”をコンセプトに開催する「サウンドロゴカラオケAWARD」にエントリーした企業のサウンドロゴを、26年1月12日まで配信している。

サウンドロゴとは、企業や商品、サービスを短いメロディやフレーズで印象づけ、音を通してブランドの好意度を高める、いわばロゴの音楽版。このサウンドロゴとカラオケを融合した“サウンドロゴカラオケ”を歌うことで、ブランドの魅力を共有・体感し、わずか数秒の中で仲間との一体感を育む新たな場の創出を目指す。

また、同期間を「応援ステージ」と位置づけ、間中にカラオケで多く歌われた上位10作品には、決勝ステージにおける総合得点に5点を加算。結果は26年1月下旬頃に公式ウェブサイトで発表する予定だ。

2月18日には、サウンドロゴカラオケ日本一を決定する決勝ステージも開催。決勝ステージでは、カラオケでの歌唱回数、当日のパフォ－マンスやカラオケ採点による得点を総合的に審査し、「サウンドロゴカラオケ大賞」を決定する。

さらに、本AWARDの開催を記念して、期間中、参加企業・団体のサウンドロゴカラオケを歌って応援する企画や、Amazonギフトカードが当たる「サウンドロゴカラオケAWARD開催記念キャンペーン」も開催される。

参加するには、スマートフォンをカラオケのリモコンとして利用できるアプリ「キョクナビJOYSOUND」(無料)を使って、参加企業・団体のサウンドロゴを選曲。その場でスマートフォンに表示されるスピードくじで、Amazonギフトカード1,000円分が抽選で100人に当たる。なお、スピードくじには毎日、1曲につき1回チャレンジでき、キャンペーン期間中は何度でも、応募が可能だ(※…当選は1人につき1回のみ)。

加えて、JOYSOUND(@JOYSOUND_PR)のアカウントをフォローの上、対象投稿をリポストした人の中から抽選で1人にAmazonギフトカード1万円分が当たる。

参加企業・団体は、BIS／any／エム・カンパニー／大阪狭山Smile・Smile／亀田製菓／関西テレビ放送／クラシアン／さわ研究所／サンテレビジョン／スタメン／セガ／セルビスグループ／SOHLA(宇宙開発協同組合)／T-3／テクニケーション／TOPPANホールディングス／伯方塩業／長谷工グループ／広西電設／ヒロプロ／保研オフィスの全21企業・団体(※五十音順)。

対応機種は、JOYSOUND X1 /JOYSOUND MAX GO / JOYSOUND MAX2 / JOYSOUND MAXとなる。