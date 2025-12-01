元“小学生ホスト”、現在は進学校に通う高校2年生　数学の成績はトップクラス

ABEMAのバラエティ番組『ダマってられない女たち season2』(全14回)#13が、11月28日に配信された。

進学校でも成績優秀、数学の成績はトップクラス

番組では、9年前に“小学生ホスト”として世間の注目を集めた琉ちゃろの現在に密着。「一種の虐待では」とまで言われネットで大炎上した琉ちゃろは高校2年生となり、今やすっかり落ち着いた風貌の爽やかな青年に。そして、母・ちいめろは、家族YouTuberとして活躍。子育てに奮闘する姿や子どもたちの成長、飾らない家族の日常を映した動画が人気を博しており、登録者数は80万人超える。

息子の琉ちゃろは常にプライベートを動画で公開する生活について、「大変さを感じたことはない。仕事なので」と笑顔。“小学生ホスト”の頃から動画の撮影を仕事として捉えており、母親の仕事も理解していると話した。

また、「自分の動画と自分の生活は完璧に分けてる。友達は動画のことには触れないでいてくれてるし、学校での自分を見てくれてる」と今の生活を振り返りつつ、「母は僕よりいろんなことをこなしていて、家事もしてもらっているし、感謝って感じです。いつ寝てるの? ってくらい遅い時間に寝てることもあるので、 睡眠時間足りてるのか心配になる。もうちょっと寝てほしい」と、母への感謝の気持ちと心配を口にした。

そんな琉ちゃろは通っている進学校でも成績優秀で、数学の成績はトップクラス。「大学の理学部で数学を学びたい」と言い、将来の夢については「YouTuberは不安定な職業。学費とかで母に負担をかけたくないので、国公立大学に行って恩返ししたい」と話した。

そして、「ちいめろさんの子どもに生まれてよかったと思いますか?」と聞かれると、「はい、思います」と笑顔で即答した。

