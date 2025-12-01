元“小学生ホスト”、現在は進学校に通う高校2年生　数学の成績はトップクラス

ABEMAのバラエティ番組『ダマってられない女たち season2』(全14回)#13が、11月28日に配信された。

  • 『ダマってられない女たち season2』場面カット

    『ダマってられない女たち season2』場面カット

進学校でも成績優秀、数学の成績はトップクラス

番組では、9年前に“小学生ホスト”として世間の注目を集めた琉ちゃろの現在に密着。「一種の虐待では」とまで言われネットで大炎上した琉ちゃろは高校2年生となり、今やすっかり落ち着いた風貌の爽やかな青年に。そして、母・ちいめろは、家族YouTuberとして活躍。子育てに奮闘する姿や子どもたちの成長、飾らない家族の日常を映した動画が人気を博しており、登録者数は80万人超える。

息子の琉ちゃろは常にプライベートを動画で公開する生活について、「大変さを感じたことはない。仕事なので」と笑顔。“小学生ホスト”の頃から動画の撮影を仕事として捉えており、母親の仕事も理解していると話した。

また、「自分の動画と自分の生活は完璧に分けてる。友達は動画のことには触れないでいてくれてるし、学校での自分を見てくれてる」と今の生活を振り返りつつ、「母は僕よりいろんなことをこなしていて、家事もしてもらっているし、感謝って感じです。いつ寝てるの? ってくらい遅い時間に寝てることもあるので、 睡眠時間足りてるのか心配になる。もうちょっと寝てほしい」と、母への感謝の気持ちと心配を口にした。

そんな琉ちゃろは通っている進学校でも成績優秀で、数学の成績はトップクラス。「大学の理学部で数学を学びたい」と言い、将来の夢については「YouTuberは不安定な職業。学費とかで母に負担をかけたくないので、国公立大学に行って恩返ししたい」と話した。

そして、「ちいめろさんの子どもに生まれてよかったと思いますか?」と聞かれると、「はい、思います」と笑顔で即答した。

(C)AbemaTV,Inc.

【編集部MEMO】
数多くのドラマの出演やコスメブランドのプロデュースなど幅広く活躍するMEGUMI、ドラマ・映画・舞台など多岐にわたり活動の幅を広げる剛力彩芽、お笑いや俳優業に加えコラムやエッセイなどの執筆活動も話題のヒコロヒーがMCを務める、ABEMAの新番組『ダマってられない女たち』。芸能界で華々しい活躍をみせながらも人生の酸いも甘いも知り尽くす3人が、“女性の幸せ”について自由に本音で語り合う。

