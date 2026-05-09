長野久義「とんでもないのが入ってきたな」岡本和真が巨人に入団した当時の“衝撃”を振り返る

元プロ野球選手・長野久義と元日本テレビアナウンサーの佐藤義朗がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SGC presents 長野久義 El Dorado〜新・黄金時代〜」（毎週日曜 8:00～8:30）。長野久義がラジオパーソナリティに初挑戦！ 長野の「気になること、気になる人、気になるもの」にフォーカスを当て、長野自身もリスナーも「人生の学び」を探求。日本の伝統を学び継承していく素晴らしさを発見していきます！ 今回の放送では、読売ジャイアンツ（以下、巨人）に入団した当時の岡本和真選手（トロント・ブルージェイズ）について、長野が語った模様をお届けします。

◆ティーバッティングで感じた岡本の凄さ

佐藤：私、岡本（和真）選手のふくらはぎを見たときにビックリしました。

長野：ものすごいです。象と同じくらいのふくらはぎをしていますね。

佐藤：ハハハ（笑）！（巨人に）入団してからどんどん大きくなっていったのですか？

長野：岡本が入ってきたのが2015年ですかね。当時、僕は2軍にいて、肘と膝の手術明けでリハビリ中だったんですけど、そのときの岡本は（今よりは）体もそこまで仕上がっていなくて、ふくらはぎもゴツいイメージはなく細めの体でした。だけど、最初のティーバッティングを見た瞬間に「とんでもないのが入ってきたな」って感じるくらいものすごかったですね。

佐藤：へえー！ 特に何がすごかったですか？

長野：スイングが強くて、再現性が高いスイングができる選手でしたね。ただ、守備はフライも捕れなかったんですよ（笑）。

佐藤：そうだったんですか？

長野：そうなんですよ、今はもうめちゃくちゃうまいですけど。

佐藤：（巨人時代に）ゴールデングラブ賞も獲りましたよね。

長野：何回も獲っているので。

＜番組概要＞

番組名：SGC presents 長野久義 El Dorado〜新・黄金時代〜

パーソナリティ：長野久義、佐藤義朗

放送日時：毎週日曜 8:00～8:30

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/el_dorado/