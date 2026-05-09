長野久義「とんでもないのが入ってきたな」岡本和真が巨人に入団した当時の“衝撃”を振り返る

◆ティーバッティングで感じた岡本の凄さ
佐藤：私、岡本（和真）選手のふくらはぎを見たときにビックリしました。
長野：ものすごいです。象と同じくらいのふくらはぎをしていますね。
佐藤：ハハハ（笑）！（巨人に）入団してからどんどん大きくなっていったのですか？
長野：岡本が入ってきたのが2015年ですかね。当時、僕は2軍にいて、肘と膝の手術明けでリハビリ中だったんですけど、そのときの岡本は（今よりは）体もそこまで仕上がっていなくて、ふくらはぎもゴツいイメージはなく細めの体でした。だけど、最初のティーバッティングを見た瞬間に「とんでもないのが入ってきたな」って感じるくらいものすごかったですね。
佐藤：へえー！ 特に何がすごかったですか？
長野：スイングが強くて、再現性が高いスイングができる選手でしたね。ただ、守備はフライも捕れなかったんですよ（笑）。
佐藤：そうだったんですか？
長野：そうなんですよ、今はもうめちゃくちゃうまいですけど。
佐藤：（巨人時代に）ゴールデングラブ賞も獲りましたよね。
長野：何回も獲っているので。
＜番組概要＞
番組名：SGC presents 長野久義 El Dorado〜新・黄金時代〜
パーソナリティ：長野久義、佐藤義朗
放送日時：毎週日曜 8:00～8:30
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/el_dorado/