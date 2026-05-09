有吉弘行「大きな声で『どうも！ カズです！』だよ」六本木で遭遇した三浦知良の“カズ流”挨拶に感動

有吉弘行がパーソナリティをつとめるラジオ生放送番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER（サンドリ）」。5月のアシスタントはタイムマシーン3号・山本浩司とピン芸人の松崎克俊です。5月3日（日・祝）の放送では、現在59歳ながら現役を続けているサッカー元日本代表・三浦知良選手の話題で盛り上がりました。

◆有吉、六本木でカズと遭遇

この日は、J3・福島ユナイテッドFCとの契約を2026～27年シーズンまで更新した三浦知良選手の話題になり、有吉が「カズさん（三浦選手の愛称）って、やっぱり、グレイヘアがいいよね。もし髪の毛が後退していたらだいぶ印象が違う」と、三浦選手の年齢の重ね方について言及すると、山本も「そうですね、若々しさがなくなりますね」と同意します。

続けて、有吉は「髪の毛が後退していてもめっちゃかっこいい人はいるよね」と前置きしつつ、「想像すると、やっぱりカズさんはいけない感じがする。還暦を迎えて『まだ現役です』って言っても、グレイヘアでかっこいいカズさんがいるから『変わらないな』って。もし、カズさんの髪の毛が後退していたら『もうそろそろ……』って言う人もいるかもしれない」と推測します。

さらに有吉は、プライベートで三浦選手と遭遇したときのエピソードを明かします。以前、夫婦で六本木のレストランで食事をしていたときのこと。有吉の妻と共演経験のある三浦選手が、有吉たちのもとに駆け寄り、「どうも！ カズです！」と大きな声で挨拶してくれたと言います。

このエピソードに、山本は「うわっ、かっこいいー！」と大興奮。続けて、有吉は「『おはようございます』とか『あ、三浦です』とかじゃないもんね。大きな声で『どうも！ カズです！』だよ、すごいよね」と、スーパースターの気持ちのいい振る舞いを大絶賛しました。

＜番組概要＞

番組名：有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER

放送日時：毎週日曜 20:00～21:55

放送エリア：TOKYO FMをのぞくJFN全国25局ネット

パーソナリティ：有吉弘行

番組Webサイト：https://jfn-pods.com/program/27400

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