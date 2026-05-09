津田健次郎が明かす“食”のこだわり「焼きそばに白いご飯、お好み焼きに白いご飯もいける」

声優・俳優の津田健次郎がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「津田健次郎 SPEA/KING」（毎週日曜 12:00～12:30）。声優として数々の人気アニメ作品、俳優としても話題のドラマ・映画に出演。今もっとも注目を集める才能・津田健次郎のパーソナルな一面が知れるレギュラーラジオ番組です。今回の放送では“食”のこだわりについて語りました。

◆炭水化物×炭水化物も平気！

＜リスナーからのメッセージ＞

「先日、勇気を出してコーヒーゼリーとホットコーヒーを一緒に頼んでみました。『コーヒーがかぶってない？』と思われそうで躊躇していましたが、周りの目を気にせず食べました。おいしかったです！ きつねうどんとお稲荷さんを一緒に食べる人もいますものね。津田さんは『気付いたら同じ系統の物を一緒に食べていた！』というエピソードはありますか？」

津田：奇遇ですね。先日、コーヒーゼリーとコーヒーを一緒にいただきました（笑）。「あれ……やっちゃったな」と思ったんですけど、味は全然違うのでね。たしかにコーヒーとコーヒーですよ、どっちも真っ黒。でも、非常においしかったです。

きつねうどんとお稲荷さんも全然やりますよ。炭水化物と炭水化物を一緒に食べることに驚く方もいらっしゃいますけど、僕は平気ですね。焼きそばに白いご飯もいけますし、お好み焼きに白いご飯もいけます。パンと白いご飯は無理だけど……ライスパンみたいなの作ればいいのかな、それはおいしいのかな（笑）？

＜番組概要＞

番組名：津田健次郎 SPEA/KING

放送日時：毎週日曜 12:00～12:30

パーソナリティ：津田健次郎

番組Webサイト：https://audee-membership.jp/tsuda-speaking/

番組公式X：@tsuda_speaking