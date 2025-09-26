秋の夜長のティータイムに、紅茶の金平糖はいかがでしょうか? 金平糖が家で手作りできちゃうって、知ってました? 教えてくれるのは、日東紅茶YouTube公式チャンネル(@日東紅茶-i6d)です!

美味しそうな金平糖ですね。しかも紅茶味というのが嬉しい!! これがお家で簡単に作れちゃうというのだから驚きです。さっそく手順を見てみましょう!

まずは、日東紅茶のデイリークラブ2袋を100mlのお湯で3分抽出します。砂糖200gを加え、溶かしていきます。溶けにくい場合は、10秒ずつ温めながら溶かすといいそうです。

次に、すり鉢にザラメ10gを投入し、細かく砕いておきます。

フライパンの端に砕いたザラメを投入し、弱火にかけたら、その反対側に紅茶液を少量垂らします。紅茶液がぐつぐつと沸いてきたら、火から下ろして……

濡れ布巾の上で冷ましながら、竹串でざらめを紅茶液に絡めていくと……、少しずつくっつき合って、金平糖の赤ちゃんの完成です。

フライパンが冷えて固まってきたら、また紅茶液を少量投入。紅茶液がふつふつしてきたら、濡れ布巾の上で冷ましながら金平糖の赤ちゃんに紅茶液を絡めていきます。あとは、この作業を繰り返していくだけ。

くどいようですが、これが手作りできるなんて、最高じゃないですか⁉

この動画が公開されると、「紅茶に入れてもおしゃれだし美味しそうやんけ!!!こういうので商品指定すんの珍しいなと思ったら公式さんで伏線回収を味わった」「公式なのなぜかめっちゃ信頼できるおいしそう」「公式かーい!!!!!!優秀すぎるやろ!」といった声が。まさかの公式情報に驚いた人も多かったよう。

また、公式さん自らの投稿であるがゆえに、「めっちゃ美味しそうだしかなり簡単なんだろうけど絶対作らないのがわかるから公式さん商品として出してくれ…」と、SNS上で懇願する人も見受けられました。

さまざまなフレーバーがある紅茶だけに、好きなフレーバーで作ったら、その香りに包まれて幸せな気持ちになれそう。金平糖をお供に読書にふけたり、月見で一杯やったりするのもいいかも⁉ みなさんも、ぜひ、チャレンジしてみてくださいね。