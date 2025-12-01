お笑い芸人の明石家さんまが11月29日、MBSラジオ『MBSヤングタウン土曜日』(毎週土曜22:00～23:30)に出演。フジテレビ系の特別番組『明石家サンタの史上最大のクリスマスプレゼントショー』が放送見送りになったことに言及した。

明石家さんま

「私は今年どうすればいいんですか!?」業界内から問い合わせも

クリスマス深夜の恒例となっている同番組。今年は、放送見送りが発表され、代わりに、『さんまのお笑い向上委員会』のスペシャル版が生放送される。「もうとっくに決まってたんだけど、こないだ発表されたのか」と話しはじめたさんまは、「今年は無理だろうと。フジテレビさんの諸事情でできないってことなんで」と説明。「“不幸な話”を聞く、それをフジテレビでやるって。なんか観るほうが、“え!? ええ……?”ってなるんじゃないかっていう危機感と。やったらやったで、フジテレビさんが叩かれたりする状態。今の世の中はね」と“諸事情”を明かし、村上ショージが、「他の局に持ってく言うたって、他の局もいろんなことあるからね」と返すと、「そやねん。どこがええねん、今。教えてくれ!」とジョーク交じりに訴えた。

また、業界内でも同番組を楽しみにしていた人が多いようで、「こないだ、いとうあさこちゃんも、“ないんですか!? なぜないんですか!?”って」「“私は今年どうすればいいんですか!?”って言うから、“『向上委員会』があるから”って言ったら、“よかった～”とか言うてて」と明かしつつ、「そういう歴史のある番組なんで。40年近くやらせていただいてるんでね」と寂しげにポツリ。「ニュースになったり、周りからいろいろ言われると……。これほどだとは夢にも思ってなかったんですよ。“今年はしゃーないか。ないか～”って思ってたから」と話し、「みんなから、“寂しい寂しい。なんでやらないんですか? やってくださいよ!”って。まだ言うてる人もいるぐらい」と予想外の反響に驚いた様子だった。

来年以降についても、「どうなるかもわからない状態」「残念なことかわかりませんけど、来年は戻すのか戻さないのか」と打ち明けたさんま。実は、吉本興業の映像配信サービス「FANYチャンネル」から、同番組の“受け皿”として打診を受けているようで、「だから、『ダウンタウンプラス』、俺の『さんちゃんマイナス』とかいうのを作れば、そこでやろうと思えばできる」とも。しかし、「それをやるかも。かもですよ。俺は、ネットやらないって決めてるんで。そのへんのジレンマなんですけど……。テレビの敵や! って言い続けてきた男なんで。それが向こうに行ってしまうと、俺のファンはどういう気持ちになるのか」と葛藤を明かしながら、「ちょっといろいろ考えます」と締めくくっていた。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。