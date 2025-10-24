警察犬というと、ちょっと強面な「ドーベルマン」「シェパード」「ボクサー」といった大型犬が主流ですが、三重県警にこのほど、かわいい警察犬トリオが誕生した模様。

🐾犯罪抑止対策犬に任命🐾

柴犬ゆき・ゴールデンレトリバーもこ・トイプードルはるの3匹が三重県警察犯罪抑止対策犬に任命されました!見守り活動でも大活躍!これからも頑張るので応援してね🐾

(@Mpp_anzenより引用)

3匹ともかわいいですね。ゴールデンレトリバーはともかく、柴犬やトイプードルが警察犬になるなんて、驚きです! 体が小さいこともあって、警察犬の証である黄色い首輪を付けていなかったら、もはや保護された迷子犬のようですね(笑)。

このビジュアルからすると、犯人を追い掛け回すとか、飛びかかるとかは難しそう。ましてや、犯人の前に立ちはだかってビビらせることも出来なさそうです。では、彼らの任務はいったい何なのでしょうか?

実はこの3匹、警察官やその親族の飼い犬なのだとか。当然、人と触れ合うことにも慣れていますし、逆に、従来の警察犬と比べると、私たち人間の方も近づきやすい存在ですよね。そんな3匹の親しみやすさを生かし、SNSを中心とした犯罪抑止に関する広報活動を展開していくそうです。

また、「小型犬を中心に見回り活動ですか。 大型犬を怖がってしまう小さい子供とも積極的に触れ合いができそうですね」といった声も寄せられていました。実際、任命式終了後には、下校する児童の見守り活動を実施した3匹。子どもたちに囲まれている姿が印象的でした。

犯罪抑止の最前線に立つふわもこトリオ。犯人をビビらすことは出来ずとも、その安心感と笑顔が、地域の安全をやさしく守ってくれそうです。見かけたら、ぜひ声をかけてみてくださいね。