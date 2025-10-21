神戸・六甲山牧場の公式Xに投稿された一本の動画が、ネット上で話題を呼んでいます。広大な牧場でのんびり過ごしていた羊たちでしたが、突然のゲリラ豪雨に見舞われると……、予想外の行動に!!

雨が降った時のひつじさんはいつもの何倍も動くのが速い



羊ってもっとこう、マイペースな感じでポコポコ可愛く走るものと思っていましたが、速い、速過ぎる(笑)。

突然のゲリラ豪雨に慌てて駆け出すと、「ぎゃーーー!」と叫びそうな勢いで猛ダッシュ!! その足の速さときたら、まるで競走馬のようです。普段のんびりもこもこしている羊たちとは思えない走りっぷりに、SNSで驚きと笑いの声が多数あがっています。

この動画が公開されると、あまりの可愛さに「なにこれ!可愛い。可愛すぎるー」「…そんなに濡れるのイヤなんだwww」「『ぎゃーーー』って感じで走ってくるのが面白い笑」「何度でも観れるかわいさよ」と爆笑の嵐。また、想像以上の速さに、「ば、バカな!?」「こんな猛ダッシュできるんや」「羊って馬みたいに走れるんか、知らなかった 君ら普段はセーブしてたんだね」「やれば出来る子」と驚きの声が続出し、速過ぎて「倍速?」と疑いの眼差しを向ける人も(笑)。

さらに、独特なナレーションに「ナレーターがパワフルすぎるw」「ナレーション癖強すぎて笑った笑」と称賛の声(?)が寄せられるとともに、『もこもこすぎて中々雨に気付けないんだよね』というフレーズに、「は可愛すぎる♡」「もこもこすぎて中々雨に気付けないとか愛おしすぎるだろ!」と、ほっこりされている人も見られました。

のんびり屋と思われがちな羊たちが見せた、まさかのスピードと愛らしさ。憂鬱な雨の日に、思い出してみては?