『仮面ライダーガヴ』TVシリーズのその後を描いた、Vシネクスト『仮面ライダーガヴ ギルティ・パルフェ』が11月28日より期間限定で上映される。

公開初日の11月28日には初日舞台挨拶を都内で実施、ショウマ・ストマック/仮面ライダーガヴ役の知念英和、辛木田絆斗/仮面ライダーヴァレン役の日野友輔、甘根幸果役の宮部のぞみ、ラキア・アマルガ/仮面ライダーヴラム役の庄司浩平、リゼル・ジャルダック役の鎌田英怜奈のTVシリーズのキャストと、本作の監督を務めた柴﨑貴行監督が登壇した。

「宮部さん、鎌田さん、見どころは?」と話を振られると「やっぱりリゼルと幸果」と即答する宮部。

甘根幸果役の宮部のぞみ

役柄として、ようやく絡むことができたという宮部と鎌田。今回の作品の見どころのひとつだ。

「すごい仲良くなったよね、Vシネを通して」と言う日野は、楽屋での2人のエピソードを暴露。

宮部と鎌田が楽屋で二人でしりとりをしている際、「うっすら聞き耳立ててたんですけど、宮部っちが『まくら』って言って、えれちゃん((鎌田)が『マント』って、頭とりみたいになっていて。失敗やんと思ったら、宮部っち『マント…と』と考え出して一生終わらないぞと。2人とも天然な感じでやってました」と日野。

「今回のVシネはでリゼルの成長が見られますし、2人の関わりやリゼルの変化に気づいていただけたら嬉しいです」と鎌田は初日舞台挨拶の参加者に呼びかけた。

Vシネクスト『仮面ライダーガヴ ギルティ・パルフェ』は、11月28日より新宿バルト９ほかにて全国期間限定上映、パッケージは2026年6月10日にBlu-ray＆DVDを発売する。

(C)2025 石森プロ・ADK EM・バンダイ・東映ビデオ・東映 (C)2024 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映