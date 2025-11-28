『仮面ライダーガヴ』TVシリーズのその後を描いた、Vシネクスト『仮面ライダーガヴ ギルティ・パルフェ』が11月28日より期間限定で上映される。

公開初日の11月28日には初日舞台挨拶を都内で実施、ショウマ・ストマック/仮面ライダーガヴ役の知念英和、辛木田絆斗/仮面ライダーヴァレン役の日野友輔、甘根幸果役の宮部のぞみ、ラキア・アマルガ/仮面ライダーヴラム役の庄司浩平、リゼル・ジャルダック役の鎌田英怜奈のTVシリーズのキャスト、柴﨑貴行監督が登壇した。

本日11月28日は「いい艶(1128)」に掛けて「洗車の日」であることにちなみ、「自身をきれいにリセットするためにしていること」というトークが行われた。

知念はストレス発散で「トイレを磨くこと」、庄司は某アニメを想起させる「おじさんに『新しい顔』を作ってもらうこと」、宮部は「ランニングやマッサージ。幸果は脚を出している衣装なのでとにかく老廃物を流していました」、鎌田は「最近ピラティスをはじめました。あとお水をたくさん飲んでます」、柴﨑監督は「心を癒やすために銭湯に行っています。子どもと銭湯のスタンプラリーをしていますね」とそれぞれの"きれいにするためのリセット方法"を語った。

そして日野に話を振られると「今回の映画のタイトルが『ギルティ・パルフェ』ということで、罪悪感があると心が綺麗にならない。完成披露試写会の時、『ヒデ(知念)が家に遊びに来た時に忘れた靴下を、その日僕がたまたま履いていた』という罪を暴露されたんです」と、11月11日に開催された完成披露試写のエピソードを振り返った。

そこから「持ってきました」とおもむろに紙袋を出し、「罪滅ぼしとして、ちゃんと洗濯してきました。これでノーギルティで」と知念に渡すも、中を確認した知念は「ひとつしかない」。

登壇者たちがざわつくなか、「間違えて片方履いてきちゃった」と日野は着用している靴下を見せ、場内は爆笑。「これがやりたくて今日もう一回持ってきました」と笑いに貪欲な姿を見せた。

さらに日野に対し庄司が「靴下もう一足はどうしたの?」と声をかけ、庄司の足元を見ると「俺の今日履いてきた靴下履いてるんだけど、なんで履いてるんだ。それはちゃんと洗って返してください」と驚く日野。庄司が日野の靴下を履いて登壇していたという、二段構えのサプライズが明かされた。

知念は日野に「靴下はあげます」、日野は庄司に「それもあげます」と、3人の仮面ライダーたちが靴下を譲り合ってフリートークは締めくくられた。

Vシネクスト『仮面ライダーガヴ ギルティ・パルフェ』は、11月28日より新宿バルト9ほかにて全国期間限定上映、パッケージは2026年6月10日にBlu-ray＆DVDを発売する。

(C)2025 石森プロ・ADK EM・バンダイ・東映ビデオ・東映 (C)2024 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映