『仮面ライダーガヴ』TVシリーズのその後を描くの最新作、Vシネクスト『仮面ライダーガヴ ギルティ・パルフェ』が11月28日より期間限定で上映される。

『仮面ライダーガヴ ギルティ・パルフェ』ショウマ・ストマック/仮面ライダーガヴ役 知念英和

11月11日には完成披露舞台挨拶が実施され、ショウマ・ストマック/仮面ライダーガヴ役の知念英和、辛木田絆斗/仮面ライダーヴァレン役の日野友輔、甘根幸果役の宮部のぞみ、ラキア・アマルガ/仮面ライダーヴラム役の庄司浩平、リゼル・ジャルダック役の鎌田英怜奈のTVシリーズのキャストのほか、本作のゲストキャストととして、人間界でリゼルと一緒に行動するググナ役の田淵累生、謎の医者・狩藤綾巳役の新木宏典、柴﨑貴行監督が登壇した。

舞台挨拶のトークでは、作品のサブタイトル「ギルティ・パルフェ」にちなみ、「最近の『罪深いな!』と思った自分の行動はありますか?」と質問するMC・宮島 咲良に、「自分が罪深いっていう話じゃないんですけど…」と前置きして知念が挙手した。

今日の楽屋で日野が履いている靴下が可愛いことに気づき、「よく見たら、あれっ、俺これ持ってるなって」、さらには「この靴下、俺前になくしたなあって……」と知念。

日野に確認したところ「ああ、これヒデ(知念)が忘れてたやつ」と返されたという"罪深い話"を暴露。このエピソードに対して、「俺の映画の舞台挨拶! 俺の罪を暴露するな!」と慌てる日野に会場は大爆笑。

日野の家に遊びに行った際、知念が置き忘れた新品でお気に入りの靴下を、今日の日野はあたかも自分の靴下のように履いてきたそう。「2回ぐらい洗濯した」「でも気づいてないってことはお前にとってその程度の靴下だったってことでしょ」と開き直りを見せるも、「なんで返さなかったんですか?」という宮島のツッコミにタジタジするシーンも。

さらにやり返すように日野が知念の暴露を行うも、止まらない暴露に庄司浩平が「楽屋でやって! 時間ないから」と諫めた。

Vシネクスト『仮面ライダーガヴ ギルティ・パルフェ』は、11月28日より新宿バルト９ほかにて全国期間限定上映、パッケージは2026年6月10日にBlu-ray＆DVDを発売する。

(C)2025 石森プロ・ADK EM・バンダイ・東映ビデオ・東映 (C)2024 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映