11月28日の金曜ロードショーにて、現在上映中の細田守監督作『果てしなきスカーレット』の冒頭7分8秒の本編映像を放送することが決定した。

11月21日に日本で公開され、さまざまな感想や考察、意見が飛び交う本作。“生きる”をテーマに、父の復讐に失敗した主人公の王女・スカーレットが≪死者の国≫で再び、宿敵に復讐を果たそうとする物語となっている。

スカーレットの声を芦田愛菜、スカーレットと共に旅をする現代の日本人看護師・聖（ひじり）を岡田将生が担当。さらに、スカーレットと聖の前に立ちはだかる最凶の宿敵・クローディアスを役所広司が演じるほか、市村正親・吉田鋼太郎・斉藤由貴・松重豊・ 山路和弘・柄本時生・青木崇高・染谷将太・白山乃愛・白石加代子らが出演している。

11月28日の金曜ロードショーにて放送される冒頭映像では、物語の舞台となる≪死者の国≫や、主人公・スカーレットの生きる世界である「16世紀のデンマーク」の情景、主人公を演じた芦田が、役柄を掴んだきっかけのシーンとして話す“水を飲んで吐いてしまう”様子も映る。さらに物語のキーマンでもある、役所広司演じるクローディアスと市村正親演じるアムレットも登場する。

(c)2025 スタジオ地図