通信カラオケ・JOYSOUNDでは、映像コンテンツ「みるハコ」で、今年2月に上映されたVシネクスト『仮面ライダーガッチャード GRADUATIONS/ホッパー1のはるやすみ』を、きょう28日から26年1月27日まで配信する。

これは、Vシネクスト『仮面ライダーガヴ ギルティ・パルフェ』が、28日から上映されることを記念して行われるもの。

Vシネクスト『仮面ライダーガッチャード GRADUATIONS』は、錬金術師をテーマに2023年から2024年にかけてテレビ放送された、令和仮面ライダーシリーズ第5作『仮面ライダーガッチャード』のその後を描くスピンオフ作品。高校卒業を迎えた主人公・一ノ瀬宝太郎(仮面ライダーガッチャード)たちが、時間が繰り返される“ループ現象”に巻き込まれ、未来へ進むための最後の戦いに挑む。

そのガッチャードの相棒ケミー・ホッパー1たちの日常を描く、心温まる癒やしの短編『ホッパー1のはるやすみ』も同時配信。かわいらしい掛け合いとコミカルな展開が満載の、春休みの冒険が描かれる。

対応機種は、「JOYSOUND X1」「JOYSOUND MAX GO」。カラオケルームで、無料で楽しむことができる(別途室料)。