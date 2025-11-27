お笑いコンビ・ペナルティのヒデが15日、YouTubeチャンネル『好井まさおの怪談を浴びる会』にゲスト出演。とある番組収録で起こった“恐怖体験”を明かした。

「31年前ぐらいの話」「ある催眠術師の方が来て…」

「31年前ぐらいの話だから、もういいかな……?」「僕が経験しただけであって、他の方はわからないですよ」と逡巡しながら語りはじめたヒデ。デビューしたてのころ、はじめて大きい番組の収録に呼ばれたそうで、「まだ名前も全然覚えられてない。そういう芸人やグラビアアイドルさん、俳優さんが集まって。30人ぐらいのロケ収録だった」と回顧。番組は、「ある催眠術師の方が来て、催眠術をかける」内容だったといい、著名な催眠術師が出演者に次々に催眠術をかけていたと説明した。

リアリストのヒデは、「そんなわけがない」と懐疑的だったが、「あなたはアメリカ人です」と言われて英語をしゃべったり、「あなたは怪力になります」と言われた女性が軽々バーベルを持ち上げる姿を見て驚いていたという。そして、いよいよ自分の番になったが、催眠術師は、「あなたは今からニワトリになります!」と言いながら、耳元で、「わかるよね……?」とボソリ。ヒデは、「俺、“コケッ! コケッ!”って。最終的に、“コケコッコー!”って、ポンって卵産んだからね」と苦笑いでぶっちゃけた。

これに好井まさおは、「怖っ……!」と驚がく。「全員にやってるんですかね?」と恐る恐る聞くも、ヒデは、「わかんない、わかんない」と吐露。「俺はかかるふりも嫌だし。だけど、“ニワトリになります! わかるよね……?”の、あの一言。骨伝導で響いた感じの。“あっ、消される。ヤバいヤバい”と思ってやったの。これがこの世界に入って一番最初に起きたヒトコワ話です」と当時の恐怖を振り返ると、好井は、「怖すぎる……。あるんや、やっぱり」と絶句していた。