お笑いトリオ・パンサーの尾形貴弘が13日、YouTubeチャンネル『好井まさおの怪談を浴びる会』にゲスト出演。TBS系『水曜日のダウンタウン』のドッキリ裏話を明かした。

「落ち葉がバーッとあって」「カエルとか虫とかめっちゃいる」

2021年11月の放送回で、「落とし穴に落ちたのに一向にネタばらしが来ないまま日が暮れたら正気じゃいられない説」を検証すべく、深い穴に落とされた尾形。油を塗られた3.3メートルの穴の中に、約7時間も放置される過酷さだったが、「全裸になって、服を全部つなげるわけよ。ポーンと投げるんだけど」「俺、最初の30分ぐらいから全裸なのよ。下に落ち葉がバーッとあって。カエルとか虫とかめっちゃいるの」と必死の脱出を回顧した。

服をつなげてロープ代わりにしようとして失敗した尾形は、「服を外に投げちゃってるから全裸なのよ」と吐露。続けて、「座って休んでると、虫が……。もうあれ、すごいの。はじめてわかったんだけど、お尻の穴から入ってこようとするの。アリなのかカミキリムシなのかわかんないけど、ムズムズムズって入ろうとするの」と恐怖体験をぶっちゃけ、「休んでられないの。全裸だと入ってくるのよ」と座ることもできなかったと打ち明けた。

最終的に、自力で穴からはい上がることに成功した尾形。スタジオの出演者や視聴者からは感動の声も上がったが、「それもあって頑張って登ったんだから。力尽きてこのままいたら、内臓食われるなって。その恐怖もあって、俺は自力で根性だけで登り切ったのよ」と裏話を暴露。改めて、「キツかったな。本当に怖かった」と振り返りつつ、「ドッキリじゃないかな? と思ったら、全力が出せないわけよ。考えちゃうから。何にも考えず仕事するのが一番だと思ってるやってるけどね。だから、何にも考えてないね」と芸人としての矜持を明かしていた。

コメント欄には、「落とし穴のやつ、マジでむっちゃ泣きました」「水ダウで穴に落ちた回から好きになりました!」「落とし穴のドッキリ、めちゃくちゃ感動しました」「尾形さんすごい。7時間…」「まじおもろい笑」などの反響が寄せられている。