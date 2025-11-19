三井ショッピングパーク ららぽーと立川立飛は11月1日から、10周年を記念した周年祭「ららぽーと立川立飛 10th Anniversary」を開催する。期間は2026年1月12日。

ららぽーと立川立飛 10th Anniversary

11月30日まで、TVアニメ『SPY×FAMILY』とのタイアップ企画「ぶらっくふらいでー おかいもの大作戦」を開催する。スタンプラリーやオリジナルフォトスポットの設置、アーニャと実際に会える記念撮影会も実施する。旅行券や家電などが当たるプレゼントキャンペーンに加え、三井ショッピングパークのポイントアップ施策も行う。

ぶらっくふらいでー おかいもの大作戦

各店舗では、三井ショッピングパークポイントのポイントがアップする。三井ショッピングパークカード《セゾン》をはじめとした対象カードのクレジット払いで、通常100円(税別)につき2ポイントのところ、期間中は100円(税別)につき 5ポイントが獲得できる。さらにショップ別ポイントアップも同時開催する。

ポイントアップデー

また、対象のキャッシュレス払いで通常100円(税別)につき、1ポイントのところ100円(税別)につき3ポイントとなるポイントアップも同時開催する。

木下大サーカス 立川公演の開催を記念し、2026年2月8日まで「スペシャルセット券販売」、2月23日まで「チケット割キャンペーン」を実施する。

12月26日～28日まで、10周年を記念した大抽選会を開催。12月1日～25日までは、ディズニーデザインアイテムの先行販売やPOP UP STOREの開催、商品購入でオリジナルノベルティがもらえるキャンペーンなどを行う「Disney PIXAR HOLIDAY GIFT」を実施する。

施設内のポスターやサイネージには、フェンシング日本代表の江村美咲選手を起用したオリジナルビジュアルが登場する。メッセージ付きのオリジナルムービーも公開している。