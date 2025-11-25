「RAYARD MIYASHITA PARK」は12月1日～25日、「MIYASHITA POWERFUL XMAS」を開催する。

MIYASHITA POWERFUL XMAS

今年は、ワーナーブラザース・ディスカバリー グローバル・コンシューマープロダクツとのパートナーシップのもと、アメリカ発の人気アニメ「パワーパフ ガールズ」とコラボレーションして実施する。

館内の飲食店舗では、対象メニューやコラボアイテムの注文で、MIYASHITA PARKとパワーパフ ガールズのオリジナルステッカーをプレゼントする。

パワーパフ ガールズ パワーソーダ

対象店舗で1会計税込7,500円以上(合算不可)購入すると、オリジナルコンパクトミラーをプレゼントする。また、各店舗では、プレゼントにぴったりな個性豊かなクリスマスおすすめアイテムも販売する。

オリジナルコンパクトミラー

MIYASHITA PARK公式およびパワーパフ ガールズ公式のInstagramのフォロー&いいね、公式Xのフォロー＆リポストで、パワーパフ ガールズのグッズが抽選でもらえるSNSキャンペーンを展開する。

館内は、パワーパフ ガールズの世界観が楽しめる装飾が施され、フォトスポットも設置。コラボレーションビジュアルも館内各所に登場する。

期間限定の館内装飾やフォトスポット

期間中、South 2F 吹き抜け広場にてパワーパフ ガールズのPOPUP STORE「ガールズの休日」を開催する。人気のステッカーには、RAYARD MIYASHITA PARK限定クリスマスバージョンが登場。会計金額が3,300円(税込)以上で1個、クリスマスの衣装を着たガールズ達の缶バッチをランダムでプレゼントする(先着順・数量限定)。

POPUP STOREでは、パワーパフ ガールズのグッズを販売

イベント初日の12月1日には、グリーティングイベントを開催。ブロッサム、バターカップ、バブルスの3人と触れ合うことができる。