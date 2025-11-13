三井不動産は11月13日より、日本橋エリア、東京ミッドタウン3施設にて、クリスマスシーズンのイベント&イルミネーションを順次開催する。

日本橋エリアでは11月21日〜2026年2月15日の期間、「カナエルNIHONBASHI 2025-26」を実施。幸福を招く縁起物として知られるキリンをモチーフにした「麒麟ゴーラウンド」が大屋根広場に登場する。

さらに、推し活をテーマにしたコンテンツとして、縁起の良いモチーフを用いた「カナエルメニュー&グッズ」の提供や、「カナエル 推し活ナイトマーケット」なども予定している。

東京ミッドタウン(六本木)では11月13日〜12月25日の期間、"Your Christmas Story"をコンセプトに光の演出を展開する「MIDTOWN CHRISTMAS 2025」を実施。

「MIDTOWN CHRISTMAS 2025」(イメージ)

メイン演出となる「CHRISTMAS GARDEN LIGHTS」では、ミッドタウン・ガーデンにてしゃぼん玉と雪が舞うホワイトクリスマスの空間が登場する。

11月21日〜2026年2月23日には、屋外スケートリンク「Yunth MIDTOWN ICE RINK」も実施し、一部イルミネーションは同企画の最終日まで継続する。

東京ミッドタウン日比谷では11月13日〜2026年2月28日、"魔法のような瞬間"をコンセプトとした「HIBIYA Magic Time Illumination 2025」を実施。

「HIBIYA Magic Time Illumination 2025」(イメージ)

日比谷ステップ広場にて、ディズニー・アニメーション・スタジオ最新作「ズートピア2」の世界観を表現した高さ約8メートルのツリーが登場するほか、日比谷仲通りではフルカラーとホワイトを組み合わせたLEDイルミネーションによる冬の街並みが楽しめる。

12月20日からは、初開催となるクリスマスマルシェも登場。クリエイターによるハンドメイドのクリスマス雑貨やギフトアイテムなどを販売する。

東京ミッドタウン八重洲では11月13日〜12月25日、"ジャパンクラフト×イルミネーション"をコンセプトとした「MIDTOWN YAESU CHRISTMAS 2025」を開催。静岡県の伝統工芸「駿河竹千筋細工」で組み上げた高さ約5メートルの「Merry KOGEI Tree」がメインツリーとして登場する。

「MIDTOWN YAESU CHRISTMAS 2025」(イメージ)

期間中は、全国の職人約60組による工芸作品展示「Gift Collection」や、週末には職人との対話が楽しめるクラフトマーケットやワークショップも実施予定。一部イルミネーションは、2026年2月15日まで楽しめる。