百目堂は、『ウルトラQ』より「【ブルマァク】怪獣シリーズ(昭和レトロカラー)」(各11,000円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年4月発送予定。

『ウルトラQ』より、『ブルマァク』のロングセラーとして、発売から現在まで多くのファンに親しまれる人気の高い怪獣5体が昭和レトロカラーで登場する。

「カネゴン」は、薄い水色成型をメタリックグリーンで包んだ、実にソフビ映えする仕上がり。最初期に発売されたカネゴンソフビを彷彿とさせる色使いがコレクター心をくすぐる。

「ガラモン」は、昭和当時、数多く生産されたバージョンをオマージュした、明るめのグリーン成型にブルーの彩色を施した仕様。ブルマァクファンには実に馴染み深いカラーリングのひと品となっている。

「ペギラ」は、茶色成型にメタリックブルーとシルバーの彩色を加えたブルマァク定番の色使いをオマージュ。アクセントのゴールドによって海外輸出版のイメージが加わった華やかな仕上がりの一作となっている。

「ナメゴン」は、ペールオレンジ成型に鮮やかなブルーで包み塗装を施し、当時のカタログ掲載品の雰囲気を再現している。アクセントのシルバーが美しい曲線で構成された造形を引き立てる、存在感抜群の一作。

「ゴロー」は、こげ茶色成型に薄いメタリックブルーとゴールドの彩色が映える重厚なカラーリングのひと品。当時のブルマァクカタログに掲載された試作品を参考にしたこだわりのアイテムとなっている。

昭和の製品をイメージしたカラーリングが、懐かしさと共に新鮮さも感じさせる仕上がりとなっている。

