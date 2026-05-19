OWV本田康祐「堕落していました（笑）」引越しを機に規則正しい生活に!?「これからは“朝活康祐”と呼んで」

鞘師里保（さやし・りほ）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「鞘師里保のライフアップ・チョイス supported by マイベスト」（毎週土曜9:30～9:55）。ゲストの“チョイス（選ぶ基準）”から、その素顔に迫っていきます。

5月のマンスリーゲストは、4人組ボーイズグループ・OWV（オウブ）の本田康祐（ほんだ・こうすけ）さんと中川勝就（なかがわ・かつなり）さん。この記事では、2日の放送の模様を紹介。お二人のモーニングルーティンや、メンバー4人で出場したホノルルマラソンの思い出などについて語ったパートを紹介します。

◆引っ越しを機に“朝活康祐”へ!? OWVのモーニングルーティン

鞘師：今月のゲストはOWVの本田康祐さんと中川勝就さんです。

本田＆中川：よろしくお願いします！

鞘師：この番組は土曜朝に放送される番組なのですが、お二人は朝に強いタイプですか？

本田：僕は最近引っ越したのですが、それを機に生活の質を変えようと思って、朝に強くなりました。それまでは……堕落していました（笑）。これからは「朝活康祐」と呼んでください。

中川＆鞘師：（笑）。

鞘師：中川さんはいかがですか？

中川：僕は本田くんほど強いエピソードはないのですが、アラームが鳴ったら1回で絶対に起きますね。仕事柄、毎日起床時間が変わりますが、早い時でもちゃんと起きられます。

鞘師：1回のアラームで起きられるのは完璧ですよ！

◆マネージャーも巻き込んで完走！「ホノルルマラソン」の過酷な舞台裏

鞘師：OWVは本田康祐さん、中川勝就さん、浦野秀太さん、佐野文哉さんからなる2020年9月にメジャーデビューされた4人組ボーイズグループ。2025年4月には結成5周年を記念した幕張メッセでのワンマンライブを大成功させました。おめでとうございます！ アーティスト活動以外にも、4人でホノルルマラソンに出場されたそうですが、きっかけは何だったのですか？

本田：もともと4人でフルマラソンを走りたいという思いがありました。メンバーの佐野文哉が今、“走り”の分野で芸能界に名を馳せていることもあり、ツアー前にも体力作りのために皆で走っていたんです。一昨年、誰かの誕生日のタイミングで「今年はフルマラソンを走ろう」と電話で盛り上がり、気づけばホノルルマラソンへの出場が決まっていました。

鞘師：国境を越えての挑戦だったのですね！ 本番に向けてかなり走り込んだのですか？

中川：めちゃくちゃやりました！

本田：僕たち4人だけでなく、マネージャー2人も巻き込んで計6人で走りました。全員完走できましたが、言い出しっぺの僕が6人中6位だったんです（笑）。

中川：しかも過酷だったのが、走り終わった足でそのまま飛行機に乗って帰国し、翌朝には浦野（秀太）と2人でレギュラー番組の生放送に出演したことですね。あれは本当に大変でした。

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音声版「鞘師里保のライフアップ・チョイス」

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＜番組概要＞

番組名：鞘師里保のライフアップ・チョイス

放送日時：毎週土曜9:30～9:55

パーソナリティ：鞘師里保

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/choice/