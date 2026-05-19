いきものがかり、ももクロ、ゲスの極み乙女、m-flo、ヒゲダン…心躍るあの音！「テュルルル↑テュルルル↓ソング」TOP10を発表！

ももいろクローバーZのメンバーがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ももいろクローバーZのハッピー・クローバー！TOP10」（毎週日曜 16:00～16:55）。ももクロと全国のリスナーが一緒に作る、選曲テーマ別「オリジナルTOP10チャート」音楽番組です。

5月17日（日）の放送では、「気になるあの音！ テュルルル↑テュルルル↓ソングTOP10」をテーマにしたランキングを発表しました。

＜今週のTOP10＞

「気になるあの音！ テュルルル↑テュルルル↓ソングTOP10」

・1位：いきものがかり「気まぐれロマンティック」

・2位：ABBA「Dancing Queen」

・3位：ももいろクローバーZ「WE ARE BORN -ZZ ver.-」

・4位：ショパン「革命のエチュード」

・5位：ゲスの極み乙女「キラーボール」

・6位：ジェリー・リー・ルイス「火の玉ロック（Great Balls Of Fire）」

・7位：m-flo「come again」

・8位：supercell「君の知らない物語」

・9位：Official髭男dism「Universe」

・10位：Jackson 5「帰ってほしいの（I Want You Back）」

＜チャート総評＞

イントロマエストロ・藤田太郎さん

今回の「気になるあの音！『テュルルル↑テュルルル↓』ソングTOP10」は、3位のももいろクローバーZ「WE ARE BORN -ZZ ver.-」や、2位のABBA「Dancing Queen」にも多くの票が集まりました。

その中で、いきものがかりの「気まぐれロマンティック」が僅差でトップという結果になりました。イントロの最初の一音目から飛び出す軽やかなピアノの“テュルルル”サウンドは、恋する気持ちが弾けて広がっていくようです。

洋楽やクラシックの名曲など、幅広いジャンルの楽曲がランクインしました。しかし、どの曲にも共通しているのは、「この先、何が始まるのだろう？」というワクワク感を演出している点です。

音が一気に駆け抜けていくことで、気持ちまで一緒に前へ連れて行ってくれます。そんな駆け上がるような高揚感や、胸がふわっと軽くなる爽快さを感じる楽曲が揃ったTOP10でした！

次回5月24日（日）の放送テーマは、「レッツライド！『自転車』ソングTOP10」です。

＜番組概要＞

番組名：ももいろクローバーZのハッピー・クローバー！TOP10

放送日時：毎週日曜 16:00～16:55

パーソナリティ：ももいろクローバーZ、清野茂樹

番組Webサイト：http://www.tfm.co.jp/clover/