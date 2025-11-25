俳優で5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの佐野勇斗が25日、都内で行われた「THE ONES TO WATCH 2025」授賞記者会見に出席した。

「VOGUE THE ONES TO WATCH」は、ファッション誌『VOGUE JAPAN』(コンデナスト・ジャパン発行)が、その年を彩った才能あふれる表現者や目覚ましい活躍をみせたニューカマー、キャリアにおける大きな転機・飛躍をむかえた人など多ジャンルで活躍するアイコニックな人々を讃えるアワード。

今年は、VERDY(デザイナー)、大月壮士(デザイナー)、北川景子(俳優)、佐野勇斗(俳優)、Snow Man(アーティスト)、HANA(アーティスト)、見上愛(俳優)、横浜流星(俳優)が受賞した。

佐野は「こんなすごい賞をいただけるんだと、とてもうれしく思いましたし、今年1年頑張ってきてよかったなと思いました」と受賞を喜び、「今年はスケジュールという意味でも、よく耐えたなと。グループのM!LKの方でもありがたいことにたくさんの方々からお声がけをいただいたので、5人でいることが多くて、日々大変なスケジュールだったんですけど、とても濃厚で楽しい1年だったかなと思います」と今年を振り返った。

また、「M!LKとしては楽曲『イイじゃん』が話題になりましたけど」と言われると、自ら“イイじゃん”ポーズを披露し、サービス精神たっぷりに撮影に応じる場面もあった。

来年の目標を聞かれると「睡眠をちゃんとするというのもありますし、健康に気を使っていかなくてはなというのもあります。あと、インスタグラムでフォロワー200万人を目指そうかなと。グループとしては今年ありがたいことに『紅白歌合戦』も出場させていただくので、来年は2年連続を狙っていきたいというのと、メンバー全員で富士山に登ります」と答えた。