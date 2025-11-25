アイドルグループ・Snow Manの目黒蓮とラウールが25日、都内で行われた「THE ONES TO WATCH 2025」授賞記者会見に出席した。

Snow Manのラウール(左)と目黒蓮

「VOGUE THE ONES TO WATCH」は、ファッション誌『VOGUE JAPAN』(コンデナスト・ジャパン発行)が、その年を彩った才能あふれる表現者や目覚ましい活躍をみせたニューカマー、キャリアにおける大きな転機・飛躍をむかえた人など多ジャンルで活躍するアイコニックな人々を讃えるアワード。

今年は、VERDY(デザイナー)、大月壮士(デザイナー)、北川景子(俳優)、佐野勇斗(俳優)、Snow Man(アーティスト)、HANA(アーティスト)、見上愛(俳優)、横浜流星(俳優)が受賞した。

Snow Manを代表し、目黒蓮とラウールが会見に出席。ラウールは「『VOGUE』さんから賞をいただくというのはとても光栄に思いますし、今年はお互いに誌面のほうでも交わらせていただいたりしたので、少し縁を感じています」と喜び、目黒は「Snow Manのメンバーも喜んでいましたし、光栄なことだよねという話をしました」と語った。

今年ヒットした楽曲「カリスマックス」にちなみ、「お互いを何かのカリスマに例えると?」と聞かれると、目黒は「ラウールは、カリスマのカリスマ」と答え、「見てわかるラウールにしか出せないオーラとか、ちょっと雰囲気を持っていく力だったりとかが、まさにがカリスマのカリスマなのかなと思います」と説明。ラウールは「うれしいです」と喜んだ。

一方、ラウールは「めめはカリスマ性がある部分がたくさんあるんですけど、言葉のカリスマだなと思います。お芝居の中での言葉の扱い方も印象的ですけど、メンバーやファンの方にかける言葉にすごく嘘がなくて影響力があるところがとても好きなところです」と言葉を絶賛。目黒は「メンバーは一番近くで言葉を聞いてくれている人たちだと思うので、ラウールにそういうことを言ってもらえるのはうれしいなと思いました」と話していた。