ガールズグループ・HANAが25日、都内で行われた「THE ONES TO WATCH 2025」授賞記者会見に出席した。

HANA

「VOGUE THE ONES TO WATCH」は、ファッション誌『VOGUE JAPAN』(コンデナスト・ジャパン発行)が、その年を彩った才能あふれる表現者や目覚ましい活躍をみせたニューカマー、キャリアにおける大きな転機・飛躍をむかえた人など多ジャンルで活躍するアイコニックな人々を讃えるアワード。

今年は、VERDY(デザイナー)、大月壮士(デザイナー)、北川景子(俳優)、佐野勇斗(俳優)、Snow Man(アーティスト)、HANA(アーティスト)、見上愛(俳優)、横浜流星(俳優)が受賞した。

HANAは、それぞれの個性が際立つ衣装で登場。JISOOは「今日はこのような素敵な賞をいただき本当にありがとうございます。私たちはいつもたくさんに方々の支えがあってこそだと心から思っていますので、これからも愛と応援に応えられるように、ずっと注目していただけるアーティストでいられるように頑張ります。ありがとうございます」と決意を新たにした。

MAHINAは今年を振り返り、「たくさんのことを学びましたし、いろんな経験をさせていただいて、HANA全体がぐっと成長した年だったかなと思います。初めてのことだらけで大変だったこともありましたが、HANAがHANAだったからこそ乗り越えられた壁があったかなと思います」と語った。

来年の抱負を聞かれると、NAOKOは「春からホールツアーが始まるんですけど、ホールツアーの成功を願っていまして、私たちはライブに来てくださった方、目が合った方の人生を変えるということを本番前に言っていて、誰かの人生を救えるような存在になりたいので、ライブに向けてしっかり頑張りたいなと思います」と答えた。