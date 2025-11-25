国内最大級の漫画配信サイト「コミックシーモア」で配信中のオリジナルコミック『ただいま、おじゃまされます!』より、アニメ化の決定と、2026年の放送が発表された。また、メインキャラクター3人の3連ティザービジュアルが解禁、仲間凛子役・花澤香菜、佐槻鏡斗役・石川界人、右沙田春真役・石谷春貴の各キャストコメント、コミック原作者の和戸村先生からアニメ化記念描き下ろしイラストが公開された。また、コミックシーモアに原作コミックがお得に楽しめるキャンペーンも実施する。

解禁となった3連のティザービジュアルは、各キャラクターの特徴的なセリフが入っている。凛子を中心にタイプの違う佐槻＆右沙田との三角関係がどう進展していくのか楽しみになるビジュアルだ。

さらにメインスタッフも解禁。アニメーション制作は『素材採取家の異世界旅行記』や人気シリーズ劇場アニメ最新作『KING OF PRISM-Your Endless Call-み～んなきらめけ!プリズム☆ツアーズ』を手掛けるタツノコプロ、監督・シリーズ構成は『あいまいみー』や『可愛ければ変態でも好きになってくれますか?』、『人間不信の冒険者たちが世界を救うようです』の、いまざきいつきが務める。キャラクターデザインは『アイカツ!シリーズ』や『魔神創造伝ワタル』の菊地しゅんすけが担当する。

豪華キャストが織りなすラブコメに注目!3人のコメントも到着!

謎のお隣さん男子2人と不思議なルームシェアをすることになるヒロイン・仲間凛子役は、『鬼滅の刃』甘露寺蜜璃役や『五等分の花嫁』中野一花役など透明感あふれる声と確かな演技力で魅了する人気声優の花澤香菜が決定。

また凛子の左隣に住むやたらと親切で爽やかな謎多き男・佐槻鏡斗役は、『ハイキュー!!』影山飛雄役や『ワンパンマン』ジェノス役など力強さと繊細さを併せ持つ演技が魅力の石川界人、右隣に住む少し粗暴だが、凛子が崇拝する漫画『うさねこ部』の原作者、右沙田春真役は、『ヒプノシスマイク』山田二郎役や『響け! ユーフォニアム』塚本秀一役など柔らかな声と誠実な演技で注目を集める石谷春貴が決定した。

花澤香菜コメント全文

ただおじゃアニメ化、おめでとうございます!!!やったー!!!

ただおじゃの、これぞ少女漫画なニヤける展開の数々に栄養をいただいている身としては、ぜひアニメの方でも、観てくださる皆さまにのめり込んで楽しんでいただきたいです。

みんなが思わずおじゃましたくなるくらい、可愛くて真面目で一生懸命な凛子ちゃんを、しっかり演じていきたいと思います!

石川界人コメント全文

この度、佐槻鏡斗役を演じさせていただくことになりました石川界人です。

お隣さんとの奇々怪界な生活をする中で生まれるドキドキのストーリーに目が離せないこの作品に参加させていただけて光栄です。

佐槻さんは、冷静で穏やかでスパダリな雰囲気を醸し出すメガネの似合うナイスガイです。

意外にも感情的になる場面も多いのでそちらにも注目していただきたいです。

ぜひ最後までお楽しみください。

石谷春貴コメント全文

右沙田くんの声を担当します、石谷春貴です。同じように何かを表現する立場でありつつ素直な彼を演じていると、自分もそうなれたような気がするくらいさっぱり、人にも自分にも素直なキャラクターです。

登場時がなかなかにインパクトがあるのですが、そこも楽しみにしていただけると。

誰かと一緒にいられるって、あったかい気持ちになれるんだなぁと、『ただおじゃ』で感じていただければ。

お楽しみに。

和戸村先生よりアニメ化記念イラストが到着!

アニメ化を記念し、原作の和戸村先生よりアニメ化記念イラストが到着。凛子が夢の中で大好きな漫画の主人公になって心地よく夢見ている姿を、右沙田がニヤけながら頬をつついているホッコリとした可愛らしいイラストだ。

和戸村先生コメント

ただおじゃアニメ化のお話をいただいた当初、まずはひとしきり喜びましたが、「これは漫画家をぬか喜びさせる罠だ。きっと途中でなかったことになる…ニンゲン、ウソツク…シンジナイ…」と荒れ地に潜む異形の気持ちで様子をうかがっていました。

でも本当にアニメ化していただけるようです。

ありがとうございます!!! ニンゲン、ダイスキ!!!

「ただいま、おじゃまされます!」イントロダクション

——これも新しいルームシェアのカタチ!? 突然始まる“おじゃまされライフ”——

24歳のOL凛子(りんこ)は一人暮らしの隠れオタク。

忙しい日々の合間に、大大大好きなアニメや漫画で日々の疲れを癒やしていた。

だけどアニメを見るたび、右隣から抗議の猛烈“壁ドン”が!

凛子は、左隣のさわやか紳士・佐槻(さつき)に協力してもらい壁越しに話し合おうとするが、壁を蹴破って現れたのは、なんと凛子が一番好きな漫画『うさねこ部』の原作者・ウサ春先生だった!?

しかもウサ春先生こと右沙田(うさだ)は、佐槻の部屋の壁まで壊してしまって……。

——恋と笑いが同居する、ひとつ屋根の下ラブコメ!——

壁の穴でつながった3人の、ちょっと変わった三角関係ルームシェア生活が幕を開ける!!

キャラクター紹介

仲間凛子(なかま・りんこ CV：花澤香菜)

602号室に住む 24歳OL。優しくおっとりとした性格で、天然なところがあり、アニメや漫画に夢中なあまり3次元の恋愛経験は皆無。一番好きな漫画『うさねこ部』の熱狂的ファンで、603号室に住む原作者の右沙田(ウサ春)の創作活動をサポートするべく“飯(ルビ：メシ)スタント”を引き受ける。

佐槻鏡斗(さつき・あきと CV：石川界人)

凛子の部屋の左隣・601号室に住む、親切で爽やかな謎多き紳士。603号室からの“壁ドン”に悩む凛子を助けるべく彼氏のフリを買って出るが、思わせぶりな言動で凛子を戸惑わせることには、なにか秘密があるようで……。

右沙田春真(うさだ・はるま CV：石谷春貴)

凛子の部屋の右隣・603号室に住む青年。人気漫画『うさねこ部』の作者“ウサ春”として、日々作品の執筆に明け暮れている。口が悪く、派手な見た目から横暴な印象もあるが、意外に寂しがりやな一面も。

原作コミックがお得に楽しめるキャンペーンも実施

また、11月25日00：00～2026年3月31日23：59の期間中、コミックシーモアにて原作コミックがお得に読めるキャンペーンも実施する。キャンペーン内容は、『ただいま、おじゃまされます!』マイクロ版1～5巻無料、タテヨミ版1～15巻無料。

(c)和戸村／シーモアコミックス・アニメ『ただいま、おじゃまされます!』製作委員会