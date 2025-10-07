NTTソルマーレが運営する､国内最大級の総合電子書籍ストア｢コミックシーモア｣は､オリコンが10月1日に発表した『2025年 オリコン顧客満足度ランキング 電子コミックサービス 総合型』で第1位を獲得したことを発表した｡

第1位獲得を記念してキャンペーンを開催

8月16日で21周年を迎えたコミックシーモアでは､2004年のサービス開始以来､「想いとテクノロジーにより､マンガ熱を拡げていく｡」のビジョンを基に､業界最大級の作品数をはじめとしたサービス運用･機能拡充､様々なキャンペーンを通して､最高の読書体験を提供している｡

この度､『2025年 オリコン顧客満足度ランキング』の｢電子コミックサービス 総合型｣において､調査対象企業33社のうち、昨年に引き続き2年連続､通算3回目※(※2021年､2024年､2025年)となる総合第1位を獲得した｡

また､評価項目別ランキングの｢アプリ･サイトの使いやすさ｣｢作品の充実さ｣｢キャンペーン･ポイント｣で第1位､さらにユーザーの年代別では｢20代｣｢30代｣｢40代｣で第1位､カテゴリー別において「少年･青年マンガ」｢少女･女性マンガ｣で第1位と､すべてのランキング項目にて第1位となり､幅広い年代から高い評価を得て､今回の結果となった｡

2025年 オリコン顧客満足度ランキング

この度の第1位獲得を記念し､利用者への感謝を込めて､コミックシーモアにて3冊20%OFFクーポンプレゼントのお得なキャンペーンを実施する｡コミックシーモアはこれからもより多くの方に､様々な取り組みを通し､最高の読書体験を提供していく｡

連動キャンペーンでは、期間中｢コミックシーモア｣においてもれなく全員に3冊20%OFFクーポンをプレゼント｡キャンペーン期間は10月7日23:59まで。キャンペーン内容として、3冊20%OFFクーポンをプレゼントする｡一部対象外の作品があるため、詳細はキャンペーンページを確認すること｡

「2025年 オリコン顧客満足度調査 電子コミックサービス 総合型」の 調査主体はoricon ME、調査形態はインターネット調査でサンプル数は6,281人、調査対象企業数は33社、 調査期間は5月26日~6月18日。 調査対象者は性別/指定なし､年齢/15~79歳､地域/全国。 条件は、週に1回以上､電子コミックを閲覧している人(試し読みは対象外)。 定義は、 複数の出版社･レーベルのマンガをWEB上で配信しているサービス。ただし､出版社が運営しているサービスは対象外。調査の詳細につきましては､オリコン顧客満足度調査Webサイトを確認すること。